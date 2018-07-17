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Калинина пробилась во второй круг турнира в Чехии

Украинская теннисистка начала с победы

  • 17.07.2018 14:30
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btu.org.ua. Ангелина Калинина
© btu.org.ua. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина на турнире в чешском Оломоуце пробилась во второй круг.

Сегодня украинка одолела Агнеш Букту из Венгрии.

Для победы Калининой хватило двух сетов - 6:4, 6:3.

За выход в 1/4 финала Ангелина поспорит с победительницей противостояния Мария Марфутина - Катерина Стюарт.

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Источник — Sport.ua

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