Калинина пробилась во второй круг турнира в Чехии

Ангелина Калинина на турнире в чешском Оломоуце пробилась во второй круг.
Сегодня украинка одолела Агнеш Букту из Венгрии.
Для победы Калининой хватило двух сетов - 6:4, 6:3.
За выход в 1/4 финала Ангелина поспорит с победительницей противостояния Мария Марфутина - Катерина Стюарт.
Источник — Sport.ua
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