Калинина пробилась во второй круг турнира в Чехии

Что за пьяная исповедь !?

16:15 — Raumo

Да, он! Посмотрел внимательно - у них одинаковое амплуа - правый атакующий полузащитник

15:49 — Ярик Ярославский

О каком бразильском конкуренте речь? Если о Фелипе Андерсоне, то я советую более внимательно посм...