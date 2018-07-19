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Долгополов пропустит стартовые турниры на харде в Америке

Украинский теннисист никак не может избавиться от травм

  • 19.07.2018 01:59
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Getty images. Алесандр Долгополов
© Getty images. Алесандр Долгополов
Долгополов, который на данный момент является 63-й ракеткой мира, пропустит очередные соревнования из-за травмы кисти. 
 
Украинский теннисист не готов возобновить выступления в этом месяце на турнирах ATP 250 в Атланте, а также на турнире ATP 500 в Вашингтоне, где в 2012 году завоевал титул. 
 
Напомним, что в текущем сезоне Долгополов выступил лишь на кортах пяти турниров. В последний раз первая ракетка Украины выходил на площадку еще в мае во время грунтового Мастерса в Риме, где на старте проиграл Новаку Джоковичу.
 

 

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