Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Долгополов снялся с Уимблдона

Место украинского теннисиста займет итальянец Симоне Болелли

  • 29.06.2018 18:55
  • 619 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Уимблдоне. Украинец снялся с турнира, его место займет итальянец Симоне Болелли.
 
Итальянец, который в третьем раунде квалификации уступил американцу Брэдли Клану, в первом круге основы сыграет против Пабло Куэваса.
 
Напомним, после 19 января Долгополов из-за череды травм сыграл всего 2 поединки и оба проиграл.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.