Долгополов снялся с Уимблдона

Украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет на Уимблдоне. Украинец снялся с турнира, его место займет итальянец Симоне Болелли.
Итальянец, который в третьем раунде квалификации уступил американцу Брэдли Клану, в первом круге основы сыграет против Пабло Куэваса.
Напомним, после 19 января Долгополов из-за череды травм сыграл всего 2 поединки и оба проиграл.
В прошлом году он снялся с матча первого круга против Роджера Федерера из-за повреждения.
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