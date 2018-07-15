Серена УИЛЬЯМС: «Финал Уимблдона - это только начало, я продолжаю»

37-летняя Серена Уильямс относительно недавно вернулся в теннис после того, как брала паузу для рождения ребенка.
Вчера американка добралась до финала Уимблдона, где уступила Анжелик Кербер.
«Этот финал - только начало для меня. Я определенно намерена продолжать карьеру, буду выступать и дальше. Эти две недели Уимблдона были очень важными для меня».
«Я выигрывала матчи, я боролась и делала все для победы. Конечно, я удивлена, что вышла в финал, так как перед турниром ставила цель выиграть хотя бы несколько матчей», - сказал Уильямс.
По итогам турнира теннисистка переместится в топ-30 рейтинга WTA.
Источник — WTA
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