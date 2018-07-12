Уимблдон. Серена Уильямс вернется как минимум в топ-30 рейтинга

Сегодня Серена Уильямс пробилась в финал Уимблдона, и это даст ей возможность улучшить свое положение в рейтинге WTA.
Сейчас американка занимает только 181-е место, однако удачный турнир позволит ей вернуться как минимум в топ-30.
Серена окажется в топ-30 в случае поражения в финале, однако победа над Анжелик Кербер позволит спортсменке вернуться в топ-20 рейтинга.
Украинка Элина Свитолна по итогам Уимблдона должна остаться в топ-5.
Источник — WTA
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