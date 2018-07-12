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Уимблдон. Серена Уильямс вернется как минимум в топ-30 рейтинга

Американская теннисистка сделает солидный рывок в рейтинге WTA

  • 12.07.2018 20:58
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wtatennis.com. Серена Уильямс
© wtatennis.com. Серена Уильямс

Сегодня Серена Уильямс пробилась в финал Уимблдона, и это даст ей возможность улучшить свое положение в рейтинге WTA.

Сейчас американка занимает только 181-е место, однако удачный турнир позволит ей вернуться как минимум в топ-30.

Серена окажется в топ-30 в случае поражения в финале, однако победа над Анжелик Кербер позволит спортсменке вернуться в топ-20 рейтинга.

Украинка Элина Свитолна по итогам Уимблдона должна остаться в топ-5.

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Источник — WTA

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