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Свитолина останется в топ-5 рейтинга WTA после Уимблдона

Кики Бертенс сделала приятный подарок первой ракетке Украины

  • 09.07.2018 15:25
  • 925 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Нидерландов Кики Бертенс продолжает борьбу на Уимблдоне. В матче четвертого круга 26-летняя теннисистка переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.
 
Уимблдон. Четвертый круг
Кики Бертенс (Нидерланды) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 7:6(1)
 
Бертенс не только выбила с турнира уже вторую экс-первую ракетку (в третьем круге Кики в трех сетах обыграла Винус Уильямс), но и сделала приятный сюрприз украинским болельщикам.
 
Дело в том, что после поражения Плишковой Элина Свитолина даже теоретически не может вылететь из топ-5, при этом имея неплохие шансы подняться на четвертую позицию.
 
Для этого нужно, чтобы турнир не выиграли: Анжелик Кербер, Юлия Гёргес или Дарья Касаткина. Отметим, что Кербер и Касаткина могут встретиться уже в 1/4 финала, а вот Гёргес находится в другой части сетки.
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 09.07.2018 15:52
    +2
    Програвай в першому колі

    *

    Піднімайся в рейтингу)
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    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.07.2018 15:56
    -1
    Надіюся, що виграє Кербер або Вільямс.
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    lenata_p
      lenata_p, 09.07.2018 16:00
    +1
    Пока, теоретически все-таки две могут обойти? Вернее одна из двух? Раз нужно победить. Но претендентки отваливаются с офигенной скоростью.
    А вот как с итоговым турниром? Туда еще попасть надо. В прошлом году все было не ах, но было хотя бы попадание.
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 09.07.2018 16:23
    0
    lenata_p, 09.07.2018 16:00
    Пока, теоретически все-таки две могут обойти? Вернее одна из двух? Раз нужно победить. Но претендентки отваливаются с офигенной скоростью.
    А вот как с итоговым турниром? Туда еще попасть надо. В прошлом году все было не ах, но было хотя бы попадание.
    Пока теоретически может одна из трех, но только в случае победы. В Гонке Свитолина пока пятая, но, скорее всего, будет шестой. И нужно до конца года заработать ещё хотя бы тысячу очков (хотелось бы больше конечно). Турниров для этого предостаточно, все зависит от нее
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