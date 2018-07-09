Свитолина останется в топ-5 рейтинга WTA после Уимблдона

Первая ракетка Нидерландов Кики Бертенс продолжает борьбу на Уимблдоне. В матче четвертого круга 26-летняя теннисистка переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии.

Уимблдон. Четвертый круг

Кики Бертенс (Нидерланды) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 7:6(1)

Бертенс не только выбила с турнира уже вторую экс-первую ракетку (в третьем круге Кики в трех сетах обыграла Винус Уильямс), но и сделала приятный сюрприз украинским болельщикам.

Дело в том, что после поражения Плишковой Элина Свитолина даже теоретически не может вылететь из топ-5, при этом имея неплохие шансы подняться на четвертую позицию.

Для этого нужно, чтобы турнир не выиграли: Анжелик Кербер, Юлия Гёргес или Дарья Касаткина. Отметим, что Кербер и Касаткина могут встретиться уже в 1/4 финала, а вот Гёргес находится в другой части сетки.