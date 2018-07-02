Свитолина проиграла на старте Уимблдона

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела преодолеть первый круг Уимблдонского турнира. На старте травяного мэйджора украинка в трех сетах уступила Татьяне Марие (№57 WTA) из Германии.

Уимблдон. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария – 6:7(3), 6:4, 1:6

Как и прогнозировал Станислав Матусевич в превью к Уимблдону , первая соперница для Свитолиной стала непреодолимым барьером. Стиль игры немки оказался максимально неудобен для украинки и в то же время отлично подходил для игры на травяных покрытиях.

С первого же гейма Элина ощутила всю мощь игры Татьяны у сетки. До счета 2:5 украинке удалось всего один раз обвести соперницу, все остальные попытки как-то остановить напор немки заканчивались провалом. В первом сете Свитолина брала медицинский тайм-аут, но ничего серьезного, по всей видимости, не случилось и пластыря оказалось достаточно для продолжения борьбы. В восьмом гейме Мария имела 4 сетбола, но не смогла их реализовать, после чего игра украинки преобразилась до неузнаваемости и она совершила рывок 4:0. В 12-м гейме за подачу соперницы зацепиться не удалось и партия перешла на тай-брейк.

В этом сезоне Элина не балует победами на тай-брейках, поэтому неожиданностью проигрыш первого сета не стал. 0:4 со старта стали приговором.

Вторая партия подарила лучик надежды, хотя начиналась с шансами для обеих теннисистков. Первой свою подачу смогла защитить немка только в 5 гейме, после чего была близка к очередному брейку. Но Свитолина выстояла и выиграла 3 очка подряд. После этого она отдохнула на подаче Марии и уверенно подала на партию.

Показалось, что в третьем сете победа от нас ускользнуть не должна, но ключевым стал второй гейм, который Элина проиграла со счета 40:0. После этого матч можно было заканчивать. Нетипичная ситуация для украинки в последнее время и это еще больше огорчает.

Если в первом сете плохую игру Свитолиной можно было списать на то, что она привыкает к сопернице и траве, то после отличной второй части стартовой партии стало понятно, что она может конкурировать и в таком довольно олдскульном теннисе. Вот только не хватило стабильности, выносливости и терпения. Сегодня не было всего того, за счет чего Элина ранее выигрывала поединки.

И хотя нас подготовили к «пролету» в первом круге, неприятный осадок все равно остался.

Свитолина потеряла 230 очков в рейтинге WTA и может вылететь из топ-5 мирового рейтинга.