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Свитолина проиграла на старте Уимблдона

Первая ракетка Украины в трех сетах уступила немке Татьяне Марие

  • 02.07.2018 23:06
  • 4336 просмотров
  • 33 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела преодолеть первый круг Уимблдонского турнира. На старте травяного мэйджора украинка в трех сетах уступила Татьяне Марие (№57 WTA) из Германии.
 
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария – 6:7(3), 6:4, 1:6
 
Как и прогнозировал Станислав Матусевич в превью к Уимблдону, первая соперница для Свитолиной стала непреодолимым барьером. Стиль игры немки оказался максимально неудобен для украинки и в то же время отлично подходил для игры на травяных покрытиях.
 
С первого же гейма Элина ощутила всю мощь игры Татьяны у сетки. До счета 2:5 украинке удалось всего один раз обвести соперницу, все остальные попытки как-то остановить напор немки заканчивались провалом. В первом сете Свитолина брала медицинский тайм-аут, но ничего серьезного, по всей видимости, не случилось и пластыря оказалось достаточно для продолжения борьбы. В восьмом гейме Мария имела 4 сетбола, но не смогла их реализовать, после чего игра украинки преобразилась до неузнаваемости и она совершила рывок 4:0. В 12-м гейме за подачу соперницы зацепиться не удалось и партия перешла на тай-брейк.
 
В этом сезоне Элина не балует победами на тай-брейках, поэтому неожиданностью проигрыш первого сета не стал. 0:4 со старта стали приговором.
 
Вторая партия подарила лучик надежды, хотя начиналась с шансами для обеих теннисистков. Первой свою подачу смогла защитить немка только в 5 гейме, после чего была близка к очередному брейку. Но Свитолина выстояла и выиграла 3 очка подряд. После этого она отдохнула на подаче Марии и уверенно подала на партию.
 
Показалось, что в третьем сете победа от нас ускользнуть не должна, но ключевым стал второй гейм, который Элина проиграла со счета 40:0. После этого матч можно было заканчивать. Нетипичная ситуация для украинки в последнее время и это еще больше огорчает.
 
 
Если в первом сете плохую игру Свитолиной можно было списать на то, что она привыкает к сопернице и траве, то после отличной второй части стартовой партии стало понятно, что она может конкурировать и в таком довольно олдскульном теннисе. Вот только не хватило стабильности, выносливости и терпения. Сегодня не было всего того, за счет чего Элина ранее выигрывала поединки.
 
И хотя нас подготовили к «пролету» в первом круге, неприятный осадок все равно остался.
 
Свитолина потеряла 230 очков в рейтинге WTA и может вылететь из топ-5 мирового рейтинга.
 
​Во втором круге Татьяна Мария сыграет против Кристины Младенович из Франции.

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 02.07.2018 23:51
    +1
    hybrid, 02.07.2018 23:25
    я в захваті від цих коментаторів. з тренером/фігурою/тактикою все ясно, але шо ж вам так муляють ті вечірки і фотосесії? дівка в 23 роки на вечірку не може піти чи як? ну шо в людей за ад совковий в головах 30 років потому...
    Ну, для спортсменов есть такое понятие как спортивный режим. Насчёт Милевского тоже скажете, мол, почему так муляют его походы на вечеринки? И где теперь Милевский?
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 02.07.2018 23:52
    +4
    Сумно звичайно але що поробиш. Найлегше зараз вилити на Еліну усі негарні слова і епітети, а з конструктивної критики наразі бачу лише коментар dudigo78.

    Наразі сезон 2018 ще не провалений, і в Еліни є ще вдосталь часу щоб зробити позитивні висновки з поточної ситуації. Еліні бракує чимало для хороших результатів:

    - Світоліній треба більше часу проводити в тренажерному залі, щоб підвищити м"язову складову, бо на шкірі і кістках у сучасному тенісі далеко не заїдеш;
    - попрацювати нарешті над психологією, бо безхарактерність у ключові моменти гри, зокрема на брейкпойнтах і таях якось вже аж зашкалює;
    - щось таки з тактикою на конкретних суперниць треба робити (знову про тренерів річ).

    Ніби й заграла Еліна в середині матчу, але Марія змінила стратегію і вже не так активно йшла до сітки, натомість даючи можливість йти вперед та помилятися там українці...

    Треба розуміти що трава це не покриття для успішної гри від Еліни і гра Бузарнеску з українкою 6-3 6-2 та нещодавні 1-6 2-6 тої ж румунки від Остапенко про це яскраво говорять. Тому сьогоднішня поразка це як би не трагедія, бо ж Станіслав вмотивовано її передбачав, знаючи як погано українка грає проти суперниць, які люблять грати біля сітки.

    Нам залишається лише зрозуміти, пробачити і сподіватися на хорошу гру Еліни на харді.
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    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 02.07.2018 23:54
    +1
    Как-то начинает смахивать на то, что Свитолина начинает сворачивать на путь Курниковой
    Ссылка
    tanyk20
    online
      tanyk20, 03.07.2018 00:01
    +2
    На самом деле ничего страшного не произошло. Ну проиграла. С кем не бывает. Мне кажется, проблема кроется в психологии... Когда Свитолина начинает как Марта при допущенных ошибках приседать, психовать и так далее на это не можно смотреть. Ей нужно научиться спокойно реагировать на ошибки и мгновенно о них забывая, играть дальше. Другая проблема "неудобные соперницы". Я думаю, Элина уже выходя на корт против такой "неудобные соперницы" сразу уверенна, что проиграет. От сюда и ошибка за ошибкой. Хороший спортивнф
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 03.07.2018 00:01
    0
    Dr.Quest, 02.07.2018 23:54
    Как-то начинает смахивать на то, что Свитолина начинает сворачивать на путь Курниковой
    Ну тільки не треба перебільшувати, порівнюючи Еліну з спортсменкою, яка за свою кар"єру в одиночному розряді виграла цілих 0 турнірів під егідою WTA.
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 03.07.2018 00:02
    -1
    У Стаха надо брать уроки игры на траве)))
    Ссылка
    Vecnik
    online
      Vecnik, 03.07.2018 00:05
    -1
    У Свитолиной спад будем надееться через год два будет подйом
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 03.07.2018 00:07
    0
    Vecnik, 03.07.2018 00:05
    У Свитолиной спад будем надееться через год два будет подйом
    Було б добре, головне щоб не "декрет"
    Ссылка
    archie2012
    online
      archie2012, 03.07.2018 00:08
    -5
    картонная чемпионка
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    Виталий Грин
    online
      Виталий Грин, 03.07.2018 00:15
    -2
    ну и что, что проиграла???
    зато фотосессии идут полным ходом!
    Перед каждым турниром...
    И эт ... Вьюхи даёт всем, по запросу.
    И татушки на ляшке красивые.
    И вообще красавица. И что, что проиграла?
    Жизнь прекрасна.
    Элина - красавица!
    ________

    Млять...
    тьфу.
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    elina_svitolina
    online
    elina_svitolina, 03.07.2018 00:19
    -1
    Простите меня пожалуйста у меня был Понос.Я играла играла и обосралась.
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    Виталий Грин
    online
      Виталий Грин, 03.07.2018 00:21
    -1
    чмошница,
    а ведь выигрывала Уимблдон в юниорках...

    ___________

    Как очередной "Большой шлем" - нет Свитолиной.
    Нет чемпиона.

    Нужно еще больше тату сделать на жопе.
    И как Саня Долгополов - рэп петь на теннисных тусовках.
    Красиво "заряжать" и давать интервью...
    И на мастерсах выдавать - там ведь взрослые тётки не напрягаются... Просто разыгрываются...
    И тут наша Элина - чемпионка по второсортным турнирам...
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    hybrid
    online
    hybrid, 03.07.2018 00:39
    -1
    wolfwolf777, 02.07.2018 23:49
    кажете СОВОК?! ну добре, у нас зараз час ТОЛЕРАНТНОСТІ до всього, в тому числі і до вечірок спортсменів, але для кого вона грає?, для вечірок, або для глядача та вболівальника?? що вона мала без підримки людей? ... таких моделей вдосталь!!!
    вона тобі особисто щось винна? ти, дивлячись тенніс в інтернеті, якимось чином погращив її призові?
    для вболівальника абсолютно нормально аналізувати гру спортсмена, але втручатись у приватне життя людини - це дрімучий совок, так. тут не в толерантності справа, а в тому, шоб не лізти в те, шо тебе не стосується.
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