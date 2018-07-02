Свитолина проиграла на старте Уимблдона

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) не сумела преодолеть первый круг Уимблдонского турнира. На старте травяного мэйджора украинка в трех сетах уступила Татьяне Марие (№57 WTA) из Германии.
Уимблдон. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Татьяна Мария – 6:7(3), 6:4, 1:6
Как и прогнозировал Станислав Матусевич в превью к Уимблдону, первая соперница для Свитолиной стала непреодолимым барьером. Стиль игры немки оказался максимально неудобен для украинки и в то же время отлично подходил для игры на травяных покрытиях.
С первого же гейма Элина ощутила всю мощь игры Татьяны у сетки. До счета 2:5 украинке удалось всего один раз обвести соперницу, все остальные попытки как-то остановить напор немки заканчивались провалом. В первом сете Свитолина брала медицинский тайм-аут, но ничего серьезного, по всей видимости, не случилось и пластыря оказалось достаточно для продолжения борьбы. В восьмом гейме Мария имела 4 сетбола, но не смогла их реализовать, после чего игра украинки преобразилась до неузнаваемости и она совершила рывок 4:0. В 12-м гейме за подачу соперницы зацепиться не удалось и партия перешла на тай-брейк.
В этом сезоне Элина не балует победами на тай-брейках, поэтому неожиданностью проигрыш первого сета не стал. 0:4 со старта стали приговором.
Вторая партия подарила лучик надежды, хотя начиналась с шансами для обеих теннисистков. Первой свою подачу смогла защитить немка только в 5 гейме, после чего была близка к очередному брейку. Но Свитолина выстояла и выиграла 3 очка подряд. После этого она отдохнула на подаче Марии и уверенно подала на партию.
Показалось, что в третьем сете победа от нас ускользнуть не должна, но ключевым стал второй гейм, который Элина проиграла со счета 40:0. После этого матч можно было заканчивать. Нетипичная ситуация для украинки в последнее время и это еще больше огорчает.
Если в первом сете плохую игру Свитолиной можно было списать на то, что она привыкает к сопернице и траве, то после отличной второй части стартовой партии стало понятно, что она может конкурировать и в таком довольно олдскульном теннисе. Вот только не хватило стабильности, выносливости и терпения. Сегодня не было всего того, за счет чего Элина ранее выигрывала поединки.
И хотя нас подготовили к «пролету» в первом круге, неприятный осадок все равно остался.
Свитолина потеряла 230 очков в рейтинге WTA и может вылететь из топ-5 мирового рейтинга.
Во втором круге Татьяна Мария сыграет против Кристины Младенович из Франции.
Источник — Sport.ua
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Наразі сезон 2018 ще не провалений, і в Еліни є ще вдосталь часу щоб зробити позитивні висновки з поточної ситуації. Еліні бракує чимало для хороших результатів:
- Світоліній треба більше часу проводити в тренажерному залі, щоб підвищити м"язову складову, бо на шкірі і кістках у сучасному тенісі далеко не заїдеш;
- попрацювати нарешті над психологією, бо безхарактерність у ключові моменти гри, зокрема на брейкпойнтах і таях якось вже аж зашкалює;
- щось таки з тактикою на конкретних суперниць треба робити (знову про тренерів річ).
Ніби й заграла Еліна в середині матчу, але Марія змінила стратегію і вже не так активно йшла до сітки, натомість даючи можливість йти вперед та помилятися там українці...
Треба розуміти що трава це не покриття для успішної гри від Еліни і гра Бузарнеску з українкою 6-3 6-2 та нещодавні 1-6 2-6 тої ж румунки від Остапенко про це яскраво говорять. Тому сьогоднішня поразка це як би не трагедія, бо ж Станіслав вмотивовано її передбачав, знаючи як погано українка грає проти суперниць, які люблять грати біля сітки.
Нам залишається лише зрозуміти, пробачити і сподіватися на хорошу гру Еліни на харді.
зато фотосессии идут полным ходом!
Перед каждым турниром...
И эт ... Вьюхи даёт всем, по запросу.
И татушки на ляшке красивые.
И вообще красавица. И что, что проиграла?
Жизнь прекрасна.
Элина - красавица!
________
Млять...
тьфу.
а ведь выигрывала Уимблдон в юниорках...
___________
Как очередной "Большой шлем" - нет Свитолиной.
Нет чемпиона.
Нужно еще больше тату сделать на жопе.
И как Саня Долгополов - рэп петь на теннисных тусовках.
Красиво "заряжать" и давать интервью...
И на мастерсах выдавать - там ведь взрослые тётки не напрягаются... Просто разыгрываются...
И тут наша Элина - чемпионка по второсортным турнирам...
для вболівальника абсолютно нормально аналізувати гру спортсмена, але втручатись у приватне життя людини - це дрімучий совок, так. тут не в толерантності справа, а в тому, шоб не лізти в те, шо тебе не стосується.
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