Серена Уильямс в десятый раз сыграет в финале Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона. В поединке за выход в финал американка легко обыграла немку Юлию Гёргес.
Уимблдон. 1/2 финала
Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:2, 6:4
Эта победа стала для Уильямс-младшей двадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности).
Отметим, что Гёргес стала первой соперницей из топ-50 (№13 WTA) для американки на турнире. В предыдущем раунде была обыграна Камилы Джорджи из Италии.
В финале Серена сразится с еще одной представительницей Германии Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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