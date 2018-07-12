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Серена Уильямс в десятый раз сыграет в финале Уимблдона

Американка поборется за восьмой титул самого престижного теннисного турнира

  • 12.07.2018 18:22
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Getty Images. Серена Уильямс и Юлия Гёргес
© Getty Images. Серена Уильямс и Юлия Гёргес
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона. В поединке за выход в финал американка легко обыграла немку Юлию Гёргес.
 
Уимблдон. 1/2 финала
Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:2, 6:4
 
 
Эта победа стала для Уильямс-младшей двадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности). 
 
Отметим, что Гёргес стала первой соперницей из топ-50 (№13 WTA) для американки на турнире. В предыдущем раунде была обыграна Камилы Джорджи из Италии.
 
В финале Серена сразится с еще одной представительницей Германии Анжелик Кербер.
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Источник — Sport.ua

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