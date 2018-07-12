Серена Уильямс в десятый раз сыграет в финале Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона. В поединке за выход в финал американка легко обыграла немку Юлию Гёргес.

Уимблдон. 1/2 финала

Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:2, 6:4

Эта победа стала для Уильямс-младшей двадцатой подряд на Уимблдоне (Серена брала трофей в 2015 и 2016 годах, а в прошлом сезоне пропустила турнир из-за беременности).