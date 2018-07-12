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Уимблдон. Кербер уверенно обыгрывает Остапенко и выходит в финал

Немецкая теннисистка справилась с соперницей за час

  • 12.07.2018 16:36
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер
Анжелик Кербер в полуфинале Уимблдона встречалась с латвийкой Еленой Остапенко (12). Немецкая теннисистка провела уверенный матч и победила со счетом 6-3, 6-3.
 
Игра длилась 1 час, 7 минут. На счету Кербер три эйса, 10 виннеров и 7 невынужденных ошибок. Остапенко трижды подала навылет, выиграла 30 очков и допустила 35 ошибок.
 
Уимблдон, полуфинал
Елена Остапенко (Латвия) - Анжелик Кербер (Германия) - 3-6, 3-6.
 
 

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В финале Кербер встретится с победительницей матча Серена Уильямс (25) - Юлией Гергес (13).
 
Напомним, у мужчин в полуфиналах встретятся Новак Джокович - Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон - Джон Иснер.
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Источник — Sport.ua

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