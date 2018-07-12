Уимблдон. Кербер уверенно обыгрывает Остапенко и выходит в финал

Анжелик Кербер в полуфинале Уимблдона встречалась с латвийкой Еленой Остапенко (12). Немецкая теннисистка провела уверенный матч и победила со счетом 6-3, 6-3.
Игра длилась 1 час, 7 минут. На счету Кербер три эйса, 10 виннеров и 7 невынужденных ошибок. Остапенко трижды подала навылет, выиграла 30 очков и допустила 35 ошибок.
Уимблдон, полуфинал
Елена Остапенко (Латвия) - Анжелик Кербер (Германия) - 3-6, 3-6.
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
В финале Кербер встретится с победительницей матча Серена Уильямс (25) - Юлией Гергес (13).
Напомним, у мужчин в полуфиналах встретятся Новак Джокович - Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон - Джон Иснер.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.