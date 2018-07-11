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Уимблдон. Надаль в невероятном матче прошел Дель Потро

Рафаэль Надаль с трудом прошел в полуфинал Уимблдона

  • 11.07.2018 22:57
  • 2083 просмотра
  • 3 комментария
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Getty images
© Getty images

Напряженнейшим выдался четвертьфинальный поединок Уимблдона между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро.

Испанец лишь в пяти сетах сумел сломить сопротивление противника - 7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4.

Ранее с турнира выбыл Роджер Федерер, а в полуфинале Уимблдона встретятся Новак Джокович - Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон - Джон Иснер.

Иснер в другом четвертьфинале прошел Милоша Раонича.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vasyl Kotsyuba
      Vasyl Kotsyuba, 12.07.2018 00:05
    -1
    Гарниний вийшов день - Фєдя вилетів, Надаль пройшов далі і Хорватія у фіналі. Надалю бажаю перемоги над сербом у півфіналі.
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 12.07.2018 00:09
    +1
    Фантастический уровень тенниса!
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    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 12.07.2018 00:39
    -1
    не зміг Дель Пьотро переграти Надаля-особливо в кінцівці-а була можливість
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