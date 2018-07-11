Уимблдон. Надаль в невероятном матче прошел Дель Потро

Последние комментарии

ЧМ-2018. Как Хорватия Англию в полуфинале одолела 17:40 — olimpiklion Мне очень удивительно читать о том что хорваты разорвут Францию ( весь нет забит т акими коммента...

Динамо готово продать Пиварича за 4 миллиона евро 17:36 — голубятня років 15 тому як скотилася до такого рівня там і сидить 17:22 — stopor2016 А если оставить вместе с Сидклеем - куда Миколенко , Михайличенко ?

Шукер извинился перед Россией за слова Виды и Вукоевича 17:34 — chak226 ще президент їх не вибачалась

Вида извинился перед россиянами 17:33 — d3volta Судя по минусам у кремлевских недоделков мобилизация...одно непонятно че они под трёхцветной тряп... 17:31 — d3volta Не выпишут тебя из кащенко 17:13 — mefisto18 не гони! он прекрасно понял, за что его освистали, и извинился именно за это! А вообще очевид...

Нефтяник-Укрнафта лишили профессионального статуса 17:31 — Foxsa Я не слідкую і не цікавлюсь ,кому належить або хто власник того чи іншого клубу ,будь-якої укр.лі...