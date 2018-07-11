Уимблдон. Надаль в невероятном матче прошел Дель Потро

Напряженнейшим выдался четвертьфинальный поединок Уимблдона между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро.
Испанец лишь в пяти сетах сумел сломить сопротивление противника - 7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4.
Ранее с турнира выбыл Роджер Федерер, а в полуфинале Уимблдона встретятся Новак Джокович - Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон - Джон Иснер.
Иснер в другом четвертьфинале прошел Милоша Раонича.
Источник — Sport.ua
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