Уимблдон. Серена Уильямс и Юлия Гергес встретятся в полуфинале

Определилась вторая полуфинальная пара одиночного женского разряда на Уимблдоне. Немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс, синхронно проиграв первые сеты, сумели совершить камбэки в матчах против Кики Бертенс и Камилы Джорджи соответственно.

Уимблдон. 1/4 финала

Юлия Гергес (Германия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 3:6, 7:5, 6:1

Серена Уильямс (США) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4

Добавим, что первую полуфинальную пару составили Анжелик Кербер (Германия) и Алена Остапенко (Латвия). Предыдущий раз две немки играли в полуфинале Уимблдона в 1993 году (Анке Губер и Штеффи Граф).

Серена Уильямс является 7-кратной чемпионкой травяного мэйджора, Юлия Гергес в этом году демонстрирует лучший результат в карьере.