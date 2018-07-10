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Уимблдон. Серена Уильямс и Юлия Гергес встретятся в полуфинале

Определилась вторая пара полуфиналисток на Уимблдонском турнире

  • 10.07.2018 19:23
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Getty Images. Юлия Гергес
© Getty Images. Юлия Гергес
Определилась вторая полуфинальная пара одиночного женского разряда на Уимблдоне. Немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс, синхронно проиграв первые сеты, сумели совершить камбэки в матчах против Кики Бертенс и Камилы Джорджи соответственно.
 

Уимблдон. 1/4 финала
Юлия Гергес (Германия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 3:6, 7:5, 6:1
Серена Уильямс (США) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4

Добавим, что первую полуфинальную пару составили Анжелик Кербер (Германия) и Алена Остапенко (Латвия). Предыдущий раз две немки играли в полуфинале Уимблдона в 1993 году (Анке Губер и Штеффи Граф).

Серена Уильямс является 7-кратной чемпионкой травяного мэйджора, Юлия Гергес в этом году демонстрирует лучший результат в карьере.

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Источник — Sport.ua

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