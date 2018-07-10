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Уимблдон. Кербер и Остапенко сыграют в полуфинале

В Лондоне завершились первые матчи 1/4 финала

  • 10.07.2018 17:25
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер
Определилась первая полуфинальная пара одиночного женского разряда на Уимблдоне. Немка Анжелик Кербер и латвийка Елена Остапенко в двух сетах обыграли россиянку Дарью Касаткину и словачку Доминику Цибулкова соответственно.
 
Уимблдон. 1/4 финала
Дарья Касаткина (Россия) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 5:7
Алена Остапенко (Латвия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:4
 
Отметим, что Кербер и Остапенко уже выигрывали турниры Большого Шлема. Кербер победила в 2016 году в Австралии, Остапенко – в 2017 году во Франции. Лучшее достижение немки на Уимблдоне – финал (2016), латвийка ранее дальше четвертьфинала не доходила.
 
Девушки ни разу не играли между собою, а также имеют совершенно разные стили игры. Букмекеры уже определили фаворитку первого полуфинала – это Кербер (1,65 против 2,5).
 
Вторая полуфинальная пара определится в матчах:
 
Бертенс – Гергес

 

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Источник — Sport.ua

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