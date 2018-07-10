Уимблдон. Кербер и Остапенко сыграют в полуфинале

Определилась первая полуфинальная пара одиночного женского разряда на Уимблдоне. Немка Анжелик Кербер и латвийка Елена Остапенко в двух сетах обыграли россиянку Дарью Касаткину и словачку Доминику Цибулкова соответственно.
Уимблдон. 1/4 финала
Дарья Касаткина (Россия) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 5:7
Алена Остапенко (Латвия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:4
Отметим, что Кербер и Остапенко уже выигрывали турниры Большого Шлема. Кербер победила в 2016 году в Австралии, Остапенко – в 2017 году во Франции. Лучшее достижение немки на Уимблдоне – финал (2016), латвийка ранее дальше четвертьфинала не доходила.
Девушки ни разу не играли между собою, а также имеют совершенно разные стили игры. Букмекеры уже определили фаворитку первого полуфинала – это Кербер (1,65 против 2,5).
Вторая полуфинальная пара определится в матчах:
Бертенс – Гергес
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.