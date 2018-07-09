Горан ИВАНИШЕВИЧ: «На траве Джокович выглядит уверенно»

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич оценил игру Новака Джоковича на Уимблдоне. Напомним, серб, посеянный под 12-

«Новак был моим фаворитом своей половины сетки перед турниром, и его игра в первых трёх раундах лишь укрепила меня в этом мнении. Эдмунд улучшает свою игру от матча к матчу, но Новак уверенно обыграл его. Он уже добирался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но на траве выглядит ещё более сконцентрированным и уверенным», – сказал Иванишевич.

Новак Джокович сражается в сетке, где играют Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (5) и Кей Нисикори (24). В четвертом круге Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.