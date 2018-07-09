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Горан ИВАНИШЕВИЧ: «На траве Джокович выглядит уверенно»

Известный специалист считает, что сербу по силам выйти в финал

  • 09.07.2018 12:26
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич оценил игру Новака Джоковича на Уимблдоне. Напомним, серб, посеянный под 12-
м номером дошел до четвертьфинала. В 3-м круге Джокович обыграл британца Эдмунда. 
 
«Новак был моим фаворитом своей половины сетки перед турниром, и его игра в первых трёх раундах лишь укрепила меня в этом мнении. Эдмунд улучшает свою игру от матча к матчу, но Новак уверенно обыграл его. Он уже добирался до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но на траве выглядит ещё более сконцентрированным и уверенным», – сказал Иванишевич.
 
Новак Джокович сражается в сетке, где играют Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (5) и Кей Нисикори (24). В четвертом круге Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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Источник — Tennis World USA

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