Джокович продолжает борьбу на Уимблдоне

Серб Новак Джокович пробился в четвертый круг Уимблдона, обыграв британца Кайла Эдмунда в четырех партиях — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теннисисты встречались в этом сезоне на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда Кайл взял верх в решающем сете.
Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Джокович 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Эдмунда 11 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Все брейк-пойнты, кроме одного, у Кайла были в первой партии.
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с россиянином Кареном Хачановым.
Источник — Sport.ua
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