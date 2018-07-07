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Джокович продолжает борьбу на Уимблдоне

Сербский теннисист обыграл первую ракетку Великобритании

  • 07.07.2018 23:19
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Getty images. Новак Джокович
© Getty images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович  пробился в четвертый круг Уимблдона, обыграв британца Кайла Эдмунда в четырех партиях — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Теннисисты встречались в этом сезоне на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда Кайл взял верх в решающем сете.
 
Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Джокович 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 17. На счету Эдмунда 11 эйсов, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Все брейк-пойнты, кроме одного, у Кайла были в первой партии.
 
За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с россиянином Кареном Хачановым.
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Источник — Sport.ua

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