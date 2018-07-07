Джокович продолжает борьбу на Уимблдоне

00:28 — svetlog

А каким раком победа хорватов до Украины? Тем, что они наших безногих инвалидов бахнули в Киеве 2...

00:27 — Denis Kryvulski

Да забей ты, их природа пригнобила уже давным давно)

00:27 — dudigo78

Чесно кажучи і хорвати грою розчарували. Якщо в матчі з англійцями нічого не поміняють, то шансів...

00:27 — Александр Отава

Вы такие жалкие.Матч был отличный, эмоциональный и очень напряженный. Но вы не смотрели футбол, в...

00:27 — Brian10

О второй сборной даже говорить нечего, "Бей-беги"

00:26 — gusandriy

Наступного разу русо-фашисти вийдуть на ЧС коли знову прийматимуть його

00:26 — alexssumin

Кто еще знает популярные футбольные сайты в рашке? Будем вместе все гнобить "братьев" м...

00:26 — Brian10

хорошо играли? где ты там хороший футбол увидел? Посмотри игры хорватов на групповом этапе, та да...