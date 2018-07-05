Джокович уверенно переиграл Себальоса во втором круге Уимблдона

20:11 — jekavayp

кстати у грозных китайцев такие игроки, которые в сторону твоей ржавой недокоманды даже не высмор...

20:10 — jekavayp

шалупонь из штольни не трезвеет уже который день . Только эти убожетсва смотрят игры соперника и...

20:08 — zport

Отличный спаринг. А на убогих жителей подземелья не обращайте внимания. Они - ничтожества!

20:02 —

які високопарні слова для голубятні - "розписали"