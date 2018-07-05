Джокович уверенно переиграл Себальоса во втором круге Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В матче второго раунда серб не оставил шансов Орасио Себальосу из Аргентины.
Уимблдон. Второй круг
Новак Джокович (Испания) – Орасио Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2, 6:3
Матч продолжался полтора часа, только в одном гейме второго сета аргентинец претендовал на брейк.
Напомним, в первом круге Джокович также в трех сетах переиграл Тенниса Сандгрена из США. В третьем круге Новак сразится с победителем матча Кайл Эдмунд – Брэдли Клан.
В прошлом году Джокович остановился на стадии четвертьфинала. После матча с Бердыхом он пропустил остаток сезона (травма локтя).
Источник — Sport.ua
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