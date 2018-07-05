Халеп вышла во 2-й круг Уимблдона, выиграв 10 геймов подряд у Сайсай

Первая ракетка мира Симона Халеп уверенно преодолела барьер второго круга Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий раунд румынка в двух сетах одолела Чжэн Сайсай из Китая.
Уимблдон. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:0
Халеп была в двух мячах от поражения в стартовой партии. Но сумела совершить камбэк со счета 3:5 (30:30) на подаче соперницы и выиграть после этого десять геймов подряд.
За выход в четвертый круг Симона поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.
Напомним, в прошлом году Халеп проиграла на стадии 1/4 финала Йоханне Конте.
После вылета Каролин Возняцки, румынка на 100% обеспечила себе место первой ракетки после завершения турнира.
Источник — Sport.ua
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