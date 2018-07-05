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Халеп вышла во 2-й круг Уимблдона, выиграв 10 геймов подряд у Сайсай

Румынка едва не проиграла первую партию, но вовремя собралась и разгромила соперницу

  • 05.07.2018 19:30
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  • 1 комментарий
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Getty Images. Симона Халеп и Чжэн Сайсай
© Getty Images. Симона Халеп и Чжэн Сайсай
Первая ракетка мира Симона Халеп уверенно преодолела барьер второго круга Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий раунд румынка в двух сетах одолела Чжэн Сайсай из Китая.
 
Уимблдон. Второй круг
Симона Халеп (Румыния) – Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:0
 
 
Халеп была в двух мячах от поражения в стартовой партии. Но сумела совершить камбэк со счета 3:5 (30:30) на подаче соперницы и выиграть после этого десять геймов подряд.
 
За выход в четвертый круг Симона поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.
 
Напомним, в прошлом году Халеп проиграла на стадии 1/4 финала Йоханне Конте. 
 
После вылета Каролин Возняцки, румынка на 100% обеспечила себе место первой ракетки после завершения турнира.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alleks65
    online
      alleks65, 05.07.2018 19:40
    +1
    Симона - роботяга. На даний час поки повністю виправдовує статус першої ракетки світу.
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