Халеп вышла во 2-й круг Уимблдона, выиграв 10 геймов подряд у Сайсай

Первая ракетка мира Симона Халеп уверенно преодолела барьер второго круга Уимблдонского турнира. В поединке за выход в третий раунд румынка в двух сетах одолела Чжэн Сайсай из Китая.

Уимблдон. Второй круг

Симона Халеп (Румыния) – Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:0

Халеп была в двух мячах от поражения в стартовой партии. Но сумела совершить камбэк со счета 3:5 (30:30) на подаче соперницы и выиграть после этого десять геймов подряд.

За выход в четвертый круг Симона поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Напомним, в прошлом году Халеп проиграла на стадии 1/4 финала Йоханне Конте.