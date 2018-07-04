Халеп останется первой ракеткой по завершении Уимблдона

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки проиграла во втором круге Уимблдонского турнира и не сможет потеснить Симону Халеп с первого места мировой классификации.
Напомним, действующая чемпионка Australian Open Возняцки после выигрыша в Мельбурне провела четыре недели в статусе первой ракетки, после чего переместилась на вторую позицию.
Румынка Симона Халеп, которая до травяного мэйджора 36 недель подряд возглавляла мировую классификацию, продолжит занимать первую строчку в рейтинге WTA.
Напомним, у женщин еще после после первого круга прекратили борьбу 4 теннисистки из первой десятки: американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6) и чешка Петра Квитова (8).
Источник — Sport.ua
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