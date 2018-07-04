Уимблдон. Возняцки сенсационно уступила Макаровой

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки неожиданно проиграла во втором раунде Уимблдонского турнира. Обидчицей датчанки стала россиянка Екатерина Макарова (№35 WTA).
Уимблдон. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:1, 5:7
Возняцки отыграла 5 брейкпоинтов по ходу третьего сета, но все же проиграла. В третьем раунде Макарова сыграет провив чешки Люси Шафарджовой, которая в первом круге выбила украинку Катерину Бондаренко.
Напомним, у женщин еще после после первого круга прекратили борьбу 4 теннисистки из первой десятки: американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6) и чешка Петра Квитова (8).
Источник — Sport.ua
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