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Уимблдон. Возняцки сенсационно уступила Макаровой

Вторая ракетка мира проиграла во втором круге травяного мэйджора

  • 04.07.2018 19:42
  • 419 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки неожиданно проиграла во втором раунде Уимблдонского турнира. Обидчицей датчанки стала россиянка Екатерина Макарова (№35 WTA).
 
Уимблдон. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:1, 5:7
 
Возняцки отыграла 5 брейкпоинтов по ходу третьего сета, но все же проиграла. В третьем раунде Макарова сыграет провив чешки Люси Шафарджовой, которая в первом круге выбила украинку Катерину Бондаренко.
 
Напомним, у женщин еще после после первого круга прекратили борьбу 4 теннисистки из первой десятки: американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6) и чешка Петра Квитова (8).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kingtree
    online
    kingtree, 04.07.2018 20:04
    0
    Звездопад продолжается. Те, кто считал, что Элина Свитолина покинет десятку после этого турнира, похоже будут посрамлены. Для полного счастья нужно, чтобы подскользнулись на Уимблдоне Халеп и Мугуруса.
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