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Суперкубок Украины. Билеты на матч Шахтер – Динамо в продаже 20:13 — reignofshakhtar Для вболівальників Чемпіонів, найкращого Клубу України - 20 сектор, як завжди. Теж 90 гривень.

Бернард может перейти в Вест Хэм или Цзянсу Сунин 20:09 — reignofshakhtar Цей "посередній бразилець" ніц не гірший одної української зірки з Дортмунда. 20:04 — polesse2000 Vladislav Pohily, 04.07.2018 18:59 0І навіщо було йти з Шахти... Нормальна зарплата, стабільна гр...

Уимблдон. Свитолина сыграет в смешанном разряде 20:08 — lenata_p И вот, исчадье ада, нарцисс тот, ловелас— Иди ко мне из сада. — Сказал ей как-то раз.Когда еще та...

Динамо Киев - Карабах 20:07 — comentraktor Канал в ютуб,ахах, С телефона Игорька

Уимблдон. Возняцки сенсационно уступила Макаровой 20:04 — kingtree Звездопад продолжается. Те, кто считал, что Элина Свитолина покинет десятку после этого турнира, ...

Арсенал-Киев подпишет итальянского защитника 20:04 — Barlowold где-то я уже такое видел, подписание игроков с дворовых лиг.даже вроде с этой же команды был)

ЧМ-2018. VAR не всегда варит, но часто ворует 20:04 — Vladislav Pohily https://sport.ua/news/391155-trener-gassieva-usik-iskal-politicheskiy-predl

og-chtoby-ne-drat... 20:03 — Vladislav Pohily Ну впринципі такої відповіді я і очікував. Коли справа переходить з балачок до діла, то як пра...