Уимблдон. Бондаренко выбыла из борьбы в одиночном разряде

Уже в четвертый раз на взрослых турнирах встретились Бондаренко и Шафаржова. В двух матчах на грунте сильнее была чешка, а наша теннисистка на отказе соперницы выиграла в их поединке на харде.

Сегодня Бондаренко проиграла по одному гейму на своей подаче в каждом сете и не сумела оформить ни одного брейка.

Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) - Люси Шафаржова (Чехия) - 4:6, 4:6

Лучшее выступление на Уимблдоне Катерина Бондаренко показала в 2011 году, когда вышла в третий раунд, а Люси Шафаржова в 2015 году стала полуфиналисткой соревнований.

Далее чешскую теннисистку ждет поединок против Агнешки Радваньской (Польша, WTA 30) или Габриэлы Русе (Румыния, WTA 195).

Напомним, что Катерина Бондаренко еще выйдет на корты Уимблдона в парном разряде.