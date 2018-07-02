Уимблдон. Расписание матчей с участием украинцев на 3 июля

В отличие от первого игрового дня Уимблдона, на который были запланированы матчи сразу 4 представителей Украины (Сергей Стаховского, Элины Свитолиной, Леси Цуренко и Катерины Бондаренко), второй день турнира для украинских любителей тенниса будет менее насыщенным.

В борьбу вступит только одна представительница Украины – Катерина Козлова.Она сыграет вторым запуском на Корте №6 против Дженнифер Брейди.

Первым запуском на Корте №6 сыграют Максимильян Мартерер и Дамир Джумхур. Начало этого матча – в 13:30 по Киеву.

Расписание дня, часть 1

Расписание дня, часть 2