Уимблдон. Расписание матчей с участием украинцев на 2 июля

В понедельник, 2 июля, стартуют матчи основной сетки Уимблдона. В первый день на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут четыре представителя Украины.
Старт большинства матчей в 13:30 по Киеву (только на центральном и первом корте – в 15:00).
Сергей Стаховский поединком против португальца Жоао Соузы откроет программу дня на корте №10 (13:30)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет поединок первого круга против немки Татьяны Марии четвертым запуском на корте №2 (после двух матчей ATP и одного WTA). Ориентировочное время начала поединка – 19:00.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проведет стартовый поединок против венгерки Тимеи Бабош четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала поединка – 19:00.
Катерина Бондаренко сыграет против Луси Шафаржовой четвертым запуском на корте №17 (не ранее 20:00 по Киеву).
Источник — Twitter
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