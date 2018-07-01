Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Уимблдон. Расписание матчей с участием украинцев на 2 июля

Четыре представителя Украины в понедельник сыграют стартовые поединки на травяном мэйджоре

  • 01.07.2018 14:44
  • 598 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
В понедельник, 2 июля, стартуют матчи основной сетки Уимблдона. В первый день на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут четыре представителя Украины.
 
Старт большинства матчей в 13:30 по Киеву (только на центральном и первом корте – в 15:00).
 
Сергей Стаховский поединком против португальца Жоао Соузы откроет программу дня на корте №10 (13:30)
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет поединок первого круга против немки Татьяны Марии четвертым запуском на корте №2 (после двух матчей ATP и одного WTA). Ориентировочное время начала поединка – 19:00.
 
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проведет стартовый поединок против венгерки Тимеи Бабош четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала поединка – 19:00.
 
Катерина Бондаренко сыграет против Луси Шафаржовой четвертым запуском на корте №17 (не ранее 20:00 по Киеву).
 
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.