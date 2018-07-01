Уимблдон. Расписание матчей с участием украинцев на 2 июля

В понедельник, 2 июля, стартуют матчи основной сетки Уимблдона. В первый день на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут четыре представителя Украины.

Старт большинства матчей в 13:30 по Киеву (только на центральном и первом корте – в 15:00).

Сергей Стаховский поединком против португальца Жоао Соузы откроет программу дня на корте №10 (13:30)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет поединок первого круга против немки Татьяны Марии четвертым запуском на корте №2 (после двух матчей ATP и одного WTA). Ориентировочное время начала поединка – 19:00.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проведет стартовый поединок против венгерки Тимеи Бабош четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала поединка – 19:00.