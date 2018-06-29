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Марин ЧИЛИЧ: «Надеюсь, в этом году выступлю лучше на Уимблдоне»

В прошлом году хорватский теннисист вышел в финал

  • 29.06.2018 17:03
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич
Третья ракетка мира, Марин Чилич поделился ожиданиями перед стартом Уимблдона.
 
«Победа на турнире в Лондоне может придать мне дополнительную уверенность. Маррей и Надаль выигрывали Уимблдон после успеха на Queens Club. 
 
Я очень рад, что выиграл эти соревнования. К Уимблдону я буду в максимальной форме, которую смогу набрать. Наделюсь, я снова смогу показать хороший результат. Травяной сезон очень короткий, поэтому очень важно поддерживать свой теннис на высоком уровне. 
 
Сейчас я в отличной форме, играю в отличный теннис и, надеюсь, смогу успешно выступить на Уимблдоне. В прошлом году я остановился в шаге от трофея – надеюсь, на этот раз смогу выступить немного лучше», – сказал Чилич. 
 
Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля. Соперником Чилича по первому кругу станет японец Йосихито Нисиока.
 
Напомним, перед стартом Уимбдона Марин Чилич выиграл турнир в Лондоне.
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Источник — Sky Sports

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