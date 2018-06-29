Марин ЧИЛИЧ: «Надеюсь, в этом году выступлю лучше на Уимблдоне»

Третья ракетка мира, Марин Чилич поделился ожиданиями перед стартом Уимблдона.

«Победа на турнире в Лондоне может придать мне дополнительную уверенность. Маррей и Надаль выигрывали Уимблдон после успеха на Queens Club.

Я очень рад, что выиграл эти соревнования. К Уимблдону я буду в максимальной форме, которую смогу набрать. Наделюсь, я снова смогу показать хороший результат. Травяной сезон очень короткий, поэтому очень важно поддерживать свой теннис на высоком уровне.

Сейчас я в отличной форме, играю в отличный теннис и, надеюсь, смогу успешно выступить на Уимблдоне. В прошлом году я остановился в шаге от трофея – надеюсь, на этот раз смогу выступить немного лучше», – сказал Чилич.

Уимблдон-2018 пройдёт со 2 по 15 июля. Соперником Чилича по первому кругу станет японец Йосихито Нисиока.