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Чилич выиграл турнир в Лондоне

В финале хорват обыграл Новака Джоковича

  • 24.06.2018 20:17
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич

В решающем поединке травяного турнира АТР «Queen’s Club» в Лондоне Марин Чилич встречался с Новаком Джоковичем. В напряженном 3-сетовом матче, который продолжался 2 часа и 59 минут, победу одержал Чилич.

Финал

Марин Чилич (Хорватия, 1) – Новак Джокович (Сербия) – 5:7, 7:6 (4), 6:3

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Источник — Sport.ua

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