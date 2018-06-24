Чилич выиграл турнир в Лондоне

20:31 — Станислав Матусевич

Есть хороший шанс, что Квитова после победы в Бирмингеме снимется, и у Кати появится шанс пройти ...

20:17 — shkurganchik

Сетка в Истборне на 48 участниц, поэтому 1/8 это третий круг, а не второй