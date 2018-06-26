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Катерина Бондаренко – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга в Истборне

  • 26.06.2018 11:54
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
26 июня на травяном Премьере в Исборне украинка Катерина Бондаренко (№89 WTA) проведет поединок второго круга против Петры Квитовой из Чехии (№8 WTA).
 
Матч будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
 
Букмекеры уверены в победе Петры – 1,17, неожиданный триумф Катерины оценен коэффициентом 6,0. Теннисистки провели 5 очных встреч, счет 3:2 в пользу Квитовой. Последний раз Бондаренко побеждала чешку в 2010-м году. Единственный поединок на траве закончился поражением украинки в трех сетах.
 
Напомним, в первом круге Бондаренко обыграла француженку Корне. Квитова в воскресенье выиграла пятый турнир WTA в текущем сезоне.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
 

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Источник — Sport.ua

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