Катерина Бондаренко – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня на травяном Премьере в Исборне украинка Катерина Бондаренко (№89 WTA) проведет поединок второго круга против Петры Квитовой из Чехии (№8 WTA).

Матч будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Букмекеры уверены в победе Петры – 1,17, неожиданный триумф Катерины оценен коэффициентом 6,0. Теннисистки провели 5 очных встреч, счет 3:2 в пользу Квитовой. Последний раз Бондаренко побеждала чешку в 2010-м году. Единственный поединок на траве закончился поражением украинки в трех сетах.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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