Квитова выиграла пятый титул в сезоне

Чешка Петра Квитова защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв словачку Магдалену Рыбарикову в трех партиях — 4:6, 6:1, 6:2. По личным встречам Квитова повела со счетом 6-1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Квитова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рыбариковой 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для Петры это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году. Ранее Квитова лишь раз завоевывала больше пяти титулов за сезон — в 2011-м, когда выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA.
Свой сезонный баланс против теннисисток топ-20 Квитова на этой неделе довела до 14-2 (проигрывала Остапенко и Кербер).
Победа в финале стала для Квитовой 52-м выигранным матчем в основных сетках травяных турниров уровня WTA, а также закрепила ее в лидерах сезона по выигранным матчам – 37 (второй идет Симона Халеп с 35-ю).
Напомним, что Элина Свитолина вылетела в 1/4 финала от Михаэлы Бузарнеску.
Источник — Sport.ua
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