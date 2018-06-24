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Квитова выиграла пятый титул в сезоне

Чешская тенниситка стала победительницей в Бирмингеме

  • 24.06.2018 18:22
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Чешка Петра Квитова защитила титул на турнире категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв словачку Магдалену Рыбарикову в трех партиях — 4:6, 6:1, 6:2. По личным встречам Квитова повела со счетом 6-1.
 
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Квитова 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Рыбариковой 4 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
 
Для Петры это 25-й титул в карьере и пятый в нынешнем году. Ранее Квитова лишь раз завоевывала больше пяти титулов за сезон — в 2011-м, когда выиграла в том числе Уимблдон и Итоговый чемпионат WTA.
 
Свой сезонный баланс против теннисисток топ-20 Квитова на этой неделе довела до 14-2 (проигрывала Остапенко и Кербер).
 
Победа в финале стала для Квитовой 52-м выигранным матчем в основных сетках травяных турниров уровня WTA, а также закрепила ее в лидерах сезона по выигранным матчам – 37 (второй идет Симона Халеп с 35-ю).
 
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Источник — Sport.ua

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