Бирмингем. Свитолина вновь проиграла Бузарнеску

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила румынке Михаэле Бузарнеску.

Бирмингем. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 2:6

Свитолина вышла на матч с огромным желание взять реванш за Ролан Гаррос. Но по истечении некоторого времени стало заметно, что это только мешает. Украинка допускала обидные ошибки в ситуациях, в которых обычно играет уверенно. Но пробелы были не только в психологии. На приеме подач Бузарнеску Элина чувствовала себя не в своей тарелке. За весь матч ей так и не удалось реализовать ни одного брейкпоинта (всего их было 3), большинство геймов были проиграны вчистую.

А вот вторая ракетка Румынии сыграла даже лучше, чем в Париже. Сегодня у нее практически не было провалов, игра на задней линии только улучшилась. Несколько ее удачных челленджей также повлияли на результат поединка.

«В следующие десять раз, которые Элина будет играть с Бузарнеску, она выиграет все десять матчей», – заявил тренер Свитолиной после матча в Париже.

Та, на жаль, не судилося...

В следующий раз Эндрю Беттлсу нужно лучше разбирать игру соперницы своей подопечной.

В любом случае, начало травяного сезона у Єлины вышло лучше, чем в прошлом году. Ровно год назад украинка вылетела от Камилы Джорджи во втором круге, после чего дошла до четвертого круга Уимблдона, что стало ее лучшим достижением на траве. В этом году эти очки еще нужно будет защитить, ведь Бузарнеску может встретить на пути и там.

В полуфинале румынка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.