Бирмингем. Свитолина вновь проиграла Бузарнеску

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила румынке Михаэле Бузарнеску.
Бирмингем. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 2:6
Свитолина вышла на матч с огромным желание взять реванш за Ролан Гаррос. Но по истечении некоторого времени стало заметно, что это только мешает. Украинка допускала обидные ошибки в ситуациях, в которых обычно играет уверенно. Но пробелы были не только в психологии. На приеме подач Бузарнеску Элина чувствовала себя не в своей тарелке. За весь матч ей так и не удалось реализовать ни одного брейкпоинта (всего их было 3), большинство геймов были проиграны вчистую.
В полуфинале румынка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.
Источник — Sport.ua
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Вже давно писала, що Світоліна досягла своєї вершини. Інколи може щось виграти, але не більше. Вона довго була перспективною, але їй вже не 20. Вона спробувала щось поміняти і вийшло, те, що вийшло. на початку сезону я писала, що в такому віці не міняється кардинально стиль гри. Але мене люто мінусують. Маєте право. Кожен має право на свою думку, але мене програші Світоліни більше не дивують і не розчаровують.Це закрита сторінка. Можливо, що хтось із молодших підтягнеться. Я не люблю вболіівати за тих, хто вторить масовки у спорті.
Ну те, що вона форсує розширення списку незручних суперниць - це, звичайно, неприємно. Квітова, Гарсія, Наварро, тепер точно Бузарнеску. Але я не думаю, що зміна стилю не йде їй на користь. Я просто не вірю, що захисний гравець в даних умовах має шанси на Мейджор. І, будь ласка, не треба говорити про Халеп. Вона не завдяки захсту виграла на грунті. Я все ще думаю, що можна було б поміняти команду, і тільки після цього ставити остаточний діагноз.
Де тренер?
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