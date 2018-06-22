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Бирмингем. Свитолина вновь проиграла Бузарнеску

Лучшая украинская теннисистка не смогла найти ключи к неуступчивой румынке

  • 22.06.2018 19:39
  • 1999 просмотров
  • 14 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В поединке 1/4 финала украинка в двух сетах уступила румынке Михаэле Бузарнеску.

Бирмингем. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 2:6

Свитолина вышла на матч с огромным желание взять реванш за Ролан Гаррос. Но по истечении некоторого времени стало заметно, что это только мешает. Украинка допускала обидные ошибки в ситуациях, в которых обычно играет уверенно. Но пробелы были не только в психологии. На приеме подач Бузарнеску Элина чувствовала себя не в своей тарелке. За весь матч ей так и не удалось реализовать ни одного брейкпоинта (всего их было 3), большинство геймов были проиграны вчистую.

А вот вторая ракетка Румынии сыграла даже лучше, чем в Париже. Сегодня у нее практически не было провалов, игра на задней линии только улучшилась. Несколько ее удачных челленджей также повлияли на результат поединка.
 
«В следующие десять раз, которые Элина будет играть с Бузарнеску, она выиграет все десять матчей», – заявил тренер Свитолиной после матча в Париже.
 
Та, на жаль, не судилося...
 
В следующий раз Эндрю Беттлсу нужно лучше разбирать игру соперницы своей подопечной.
 
В любом случае, начало травяного сезона у Єлины вышло лучше, чем в прошлом году. Ровно год назад украинка вылетела от Камилы Джорджи во втором круге, после чего дошла до четвертого круга Уимблдона, что стало ее лучшим достижением на траве. В этом году эти очки еще нужно будет защитить, ведь Бузарнеску может встретить на пути и там.
 

В полуфинале румынка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 22.06.2018 19:40
    +8
    Бузарнеску шкіра кості і соски... іронічно звичайно, ех Еліна Еліна, і як взагалі можна постійно під робочу ліву давати бити, не розумію, одне розчарування від гри нині ( Програла по ділу, наскільки впевнено грали 2 гри до того, так нині бездарно.Тепер крім Наварро ще появился Бузарнеску. Вітаю Бузарнеску, молодець, заслуженно
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 22.06.2018 19:47
    +5
    Свитолина превращается в клиентку для Бузарнеску
    Ссылка
    nm1607
    online
    nm1607, 22.06.2018 19:51
    +1
    mafiozi250, 22.06.2018 19:47
    Свитолина превращается в клиентку для Бузарнеску

    Вже давно писала, що Світоліна досягла своєї вершини. Інколи може щось виграти, але не більше. Вона довго була перспективною, але їй вже не 20. Вона спробувала щось поміняти і вийшло, те, що вийшло. на початку сезону я писала, що в такому віці не міняється кардинально стиль гри. Але мене люто мінусують. Маєте право. Кожен має право на свою думку, але мене програші Світоліни більше не дивують і не розчаровують.Це закрита сторінка. Можливо, що хтось із молодших підтягнеться. Я не люблю вболіівати за тих, хто вторить масовки у спорті.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 22.06.2018 19:52
    +3
    mafiozi250, 22.06.2018 19:47
    Свитолина превращается в клиентку для Бузарнеску
    С такой игрой клиенткой можно стать для многих соперниц
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    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 22.06.2018 19:52
    +1
    Менять тренера причём не ждать межсезонья !
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.06.2018 19:52
    0
    якщо чесно, то я десь і чекав такого рахунку, але на користь Еліни. Думав що після РГ вона просто винесе циганку, плюс там тренер щось таке говорив про десять матчів))) Але враховуючи те, що Еліна просто не вміє грати на траві, то вихід в 1/4 теж норма. Зараз хоч би в третій раунд Уімблдону пройти, про захисть всіх очків залишаєтьсяя лише мріяти, хіба знов тотальне везіння з суперницями буде
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 22.06.2018 19:54
    +3
    Элина перестала проявлять характер, если игра не идет, она не может переломить ход матча, а раньше это было ее фишкой, всегда боролась до конца.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.06.2018 19:54
    +3
    nm1607, 22.06.2018 19:51
    mafiozi250, 22.06.2018 19:47 Свитолина превращается в клиентку для Бузарнеску Вже давно писала, що Світоліна досягла своєї вершини. Інколи може щось виграти, але не більше. Вона довго була перспективною, але їй вже не 20. Вона спробувала щось поміняти і вийшло, те, що вийшло. на початку сезону я писала, що в такому віці не міняється кардинально стиль гри. Але мене люто мінусують. Маєте право. Кожен має право на свою думку, але мене програші Світоліни більше не дивують і не розчаровують.Це закрита сторінка. Можливо, що хтось із молодших підтягнеться. Я не люблю вболіівати за тих, хто вторить масовки у спорті.
    не погоджуюсь. Та ж сама Халеп скільки мучилась і мучила вболівальників поразками, і тільки після 25 стала топом
    Ссылка
    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 22.06.2018 19:58
    +1
    nm1607, 22.06.2018 19:51
    mafiozi250, 22.06.2018 19:47 Свитолина превращается в клиентку для Бузарнеску Вже давно писала, що Світоліна досягла своєї вершини. Інколи може щось виграти, але не більше. Вона довго була перспективною, але їй вже не 20. Вона спробувала щось поміняти і вийшло, те, що вийшло. на початку сезону я писала, що в такому віці не міняється кардинально стиль гри.

    Ну те, що вона форсує розширення списку незручних суперниць - це, звичайно, неприємно. Квітова, Гарсія, Наварро, тепер точно Бузарнеску. Але я не думаю, що зміна стилю не йде їй на користь. Я просто не вірю, що захисний гравець в даних умовах має шанси на Мейджор. І, будь ласка, не треба говорити про Халеп. Вона не завдяки захсту виграла на грунті. Я все ще думаю, що можна було б поміняти команду, і тільки після цього ставити остаточний діагноз.
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 22.06.2018 20:05
    +1
    БЕЗДАРНО..... Без...дар...НО!!! Бита курка...... нехочу навіть говорити про цю бездарність!
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    Kostya Volkov
    online
      Kostya Volkov, 22.06.2018 20:14
    +2
    так это было и так ясно у свитолина счас мертвая без смены тренера режима по питанию ничего не будет будет полный пролет на уимблдоне и в штатах на тбш кушай элина больше блинов опять бочечкою станешь
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    alleks65
    online
      alleks65, 22.06.2018 20:16
    -2
    Зараз немає стабільних гравців у WTA. Часто провали трапляються у ТОП-гравців. Будь-яка поразка чи виграш повинні чомусь навчати. Звичайно Світоліній, граючи тільки в захисті, довго не втриматися в ТОП-10.
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    Василь Дрогобич
    online
      Василь Дрогобич, 22.06.2018 20:22
    0
    зазвіздила!!!!!!!!!!!
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    tdhj2016
    online
      tdhj2016, 22.06.2018 20:23
    0
    Еліна повторяє свої помилки. ЇЇ добре вивчили. З такими суперницями треба грати простіше і надійніше.
    Де тренер?
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