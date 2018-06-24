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Истборн. Бондаренко обыграла Корне в первом круге

Украинка проиграла первый сет, но сумела дожать соперницу

  • 24.06.2018 19:26
  • 685 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко (№88 WTA) вышла во второй круг травяного Премьера в Истборне. В стартовом матче основной сетки украинка в трех сетах одолела Ализе Корне (№41 WTA) из Франции.
 
Истборн. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4
 
Напомним, Бондаренко стартовала в квалификации и выиграла уже третий поединок в Истборне. В финале отборочного турнира была обыграла Ана Конюх из Хорватии.
 
Во втором круге Бондаренко встретится с Петрой Квитовой из Чехии, которая сегодня выиграла турнир в Бирмингеме.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.06.2018 19:58
    +1
    неочікувано. навіть неочікувана вже сама участь Катерини в основній сітці, а тут ще й прохід в 1/8
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    Grinders
    online
      Grinders, 24.06.2018 20:17
    0
    dudigo78, 24.06.2018 19:58
    прохід в 1/8
    Сетка в Истборне на 48 участниц, поэтому 1/8 это третий круг, а не второй
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.06.2018 20:31
    0
    Есть хороший шанс, что Квитова после победы в Бирмингеме снимется, и у Кати появится шанс пройти в третий круг.
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