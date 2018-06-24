Истборн. Бондаренко обыграла Корне в первом круге

Экс-первая ракетка Украины Катерина Бондаренко (№88 WTA) вышла во второй круг травяного Премьера в Истборне. В стартовом матче основной сетки украинка в трех сетах одолела Ализе Корне (№41 WTA) из Франции.
Истборн. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 4:6, 6:2, 6:4
Напомним, Бондаренко стартовала в квалификации и выиграла уже третий поединок в Истборне. В финале отборочного турнира была обыграла Ана Конюх из Хорватии.
Во втором круге Бондаренко встретится с Петрой Квитовой из Чехии, которая сегодня выиграла турнир в Бирмингеме.
Источник — Sport.ua
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