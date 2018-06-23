Уимблдон. Стаховский и Марченко среди участников квалификации

Организаторы Уимблдона огласили список участников квалификации на турнир этого года.
Украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко попали в список 126-ти теннисистов.
Напомним в основной сетке Уимблдона сыграют четверо украинок - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Среди женщин в квалификации сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Напомним, Сергей Стаховский вышел в полуфинал турнира АТР в британском Илкли.
Ранее, на Ролан Гаррос Сергей Стаховский дошел до второго круга. А Илья Марченко проиграл в квалификации.
Источник — Sport.ua
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