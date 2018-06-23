Уимблдон. Стаховский и Марченко среди участников квалификации

13:28 — Юрий Алпатов

Ю19 Динамо ю16 Динамо Чемпионы. На всех уровнях)))))). Поржал.

13:27 — Юрий Алпатов

Стареете, надо что то новое))). А еще говорят и ноют о том что не дома играем. Еще говорят что ве...

13:17 — reignofshakhtar

Шахтар Чемпіон!І має бути ним на всіх рівнях.Браво, U14, дякуємо! Успіху в подальшому в Шахтарі