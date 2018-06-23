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Уимблдон. Стаховский и Марченко среди участников квалификации

Двое украинцев попробуют свои силы в отборе на Уимблдонский турнир

  • 23.06.2018 12:08
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский

Организаторы Уимблдона огласили список участников квалификации на турнир этого года.

Украинцы Сергей Стаховский и Илья Марченко попали в список 126-ти теннисистов.

Полный список участников

Напомним в основной сетке Уимблдона сыграют четверо украинок - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Среди женщин в квалификации сыграют Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Напомним, Сергей Стаховский вышел в полуфинал турнира АТР в британском Илкли.

Ранее, на Ролан Гаррос Сергей Стаховский дошел до второго круга. А Илья Марченко проиграл в квалификации.

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Источник — Sport.ua

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