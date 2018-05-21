Ролан Гаррос. Марченко вылетел из квалификации

Илья Марченко провел первый матч в сезоне. Украинец выступил в квалификации Ролан Гаррос. В первом круге квалификации украинец уступил боливийцу Уго Дельену - 4:6, 2:6.
Соперники провели на корте 1 час 20 минут. Илья Марченко не сделал ни одного эйса и допустил 2 двойных и 32 невынужденных ошибки. На счету Дельена 1 эйс и 15 невынужденных ошибки.
Ролан Гаррос, квалификация, первый круг
Илья Марченко (Украина) - Уго Дельен (Боливия) 4:6, 2:6
Для украинца эта игра стала первой в 2018 году. Третья ракетка Украины и 272 номер рейтинга АТР Илья Марченко последний матч провел еще в октябре 2017 года.
В квалификации Ролан Гаррос сыграет также Сергей Стаховский, который в первом круге встретится с белорусом Егором Герасимовым.
Источник — Sport.ua
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