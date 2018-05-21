Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Марченко вылетел из квалификации

Третья ракетка Украины уступил в первом поединке

  • 21.05.2018 13:08
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
Илья Марченко провел первый матч в сезоне. Украинец выступил в квалификации Ролан Гаррос. В первом круге квалификации украинец уступил боливийцу Уго Дельену - 4:6, 2:6.
 
Соперники провели на корте 1 час 20 минут. Илья Марченко не сделал ни одного эйса и допустил 2 двойных и 32 невынужденных ошибки. На счету Дельена 1 эйс и 15 невынужденных ошибки.
 
Ролан Гаррос, квалификация, первый круг
Илья Марченко (Украина) - Уго Дельен (Боливия) 4:6, 2:6
 
Для украинца эта игра стала первой в 2018 году. Третья ракетка Украины и 272 номер рейтинга АТР Илья Марченко последний матч провел еще в октябре 2017 года.
 
В квалификации Ролан Гаррос сыграет также Сергей Стаховский, который в первом круге встретится с белорусом Егором Герасимовым.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.