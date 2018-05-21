Roland Garros. Стаховский и Марченко узнали соперников в квалификации

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко узнали своих соперников в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.

130 ракетка мира и 18 сеяный в отборе Сергей Стаховский встретится с 25-летним белорусом Егором Герсимовым из 236 строчки рейтинга АТР. Отметим, что в текущем сезоне украинец не сумел преодолеть квалификацию первого турнира Grand Slam – Australian Open, уступив на старте квалификации.

Третья ракетка Украины и 272 номер рейтинга АТР Илья Марченко в первом раунде квалификации Roland Garros сыграет против 24-летнего боливийца Уго Доллиена из 134 строчки рейтинга АТР. Отметим, что украинец еще не провел ни одного матча в текущем сезоне.