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В основную сетку Уимблдона попали четыре украинские теннисистки

Место в основной сетке турнира гарантировали себе Свитолина, Цуренко, Козлова и Бондаренко

  • 23.05.2018 15:06
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В среду, 23-го мая, организаторы Уимблдонского чемпионата представили список теннисисток, заявившихся в основную сетку турнира.

Среди 108 участниц есть и четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Решили воспользоваться «защищенным рейтингом» три теннисистки: американка Серена Уильямс, немка Лаура Зигемунд и Чжэн Сайсай из Китая.

Уимблдонский турнир будет проходить со 2-го по 15-е июля.

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Источник — Большой теннис Украины

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