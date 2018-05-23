В основную сетку Уимблдона попали четыре украинские теннисистки

В среду, 23-го мая, организаторы Уимблдонского чемпионата представили список теннисисток, заявившихся в основную сетку турнира.
Среди 108 участниц есть и четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Решили воспользоваться «защищенным рейтингом» три теннисистки: американка Серена Уильямс, немка Лаура Зигемунд и Чжэн Сайсай из Китая.
Уимблдонский турнир будет проходить со 2-го по 15-е июля.
Источник — Большой теннис Украины
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