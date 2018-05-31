Ролан Гаррос. Стаховский не смог одолеть Мишу Зверева

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке второго раунда украинец уступил представителю Германии Мише Звереву.

Ролан Гаррос. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Миша Зверев (Германия) – 3:6, 7:6 (0), 6:7(2), 1:6

Со старта поединка Стаховский выглядел немного зажато, что вылилось в несколько необязательных и никому не нужных ошибок. Были и его знаменитые неподготовленые выходы к сетке, как же без них. Хотя стоит отметить, что на своей подаче он играл довольно уверенно, но в третьем гейме сошлись сразу несколько факторов, которые и позволили сделать Звереву первый брейк в партии. Второй последовал уже при счете 5:3 в его пользу и, по сути, лишь ускорил неизбежное, ведь шансов у Стаховского на приеме не просматривалось.

Во второй партии игра шла до ошибки. Сначала Зверев отыграл брейкпоинт в третьем гейме, после чего теннисисты поочередно защищали свои подачи, а вот в 10-м гейме пришлось попотеть уже Стаховскому, который отыграл тройной сетбол. Видимо это немного надломило немца, который под ноль проиграл тай-брейк.

Более того, на третью партию он вышел полностью в разобранном состоянии, Стаховский сразу же этим воспользовался и впервые за матч реализовал брейкпоинт. При счете 5:3 оставалось только грамотно подать на партию и повести в счете, но не сложилось. Сергей отыграл два брейкпоинта, не реализовал сетбол и все-же отдал очко сопернику. Партия затянулась на тай-брейк, где Зверев повел 6:0 и не отпустил.

О четвертом сете лучше не вспоминать. Совершенно непродуманные действия Стаховского привели к быстрому поражению. Очень обидное поражение в матче, который можно и нужно было выигрывать.

Счет в очных противостояниях стал 4:1 в пользу Зверева.

Напомним, лучшим достижением Стаховского на Ролан Гаррос является выход в третий раунд (2011 год). Последний раз Сергей выходил в 1/16 на турнирах Большого шлема в 2015 году на US Open.

В следующем раунде Зверев встретится с победителем матча Кевин Андерсон – Пабло Куэвас.