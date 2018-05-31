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Ролан Гаррос. Стаховский не смог одолеть Мишу Зверева

Украинский теннисист имел неплохие шансы на победу, но отдал игру в третьей партии

  • 31.05.2018 17:22
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  • 1 комментария
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке второго раунда украинец уступил представителю Германии Мише Звереву.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Миша Зверев (Германия) – 3:6, 7:6 (0), 6:7(2), 1:6
 
Со старта поединка Стаховский выглядел немного зажато, что вылилось в несколько необязательных и никому не нужных ошибок. Были и его знаменитые неподготовленые выходы к сетке, как же без них. Хотя стоит отметить, что на своей подаче он играл довольно уверенно, но в третьем гейме сошлись сразу несколько факторов, которые и позволили сделать Звереву первый брейк в партии. Второй последовал уже при счете 5:3 в его пользу и, по сути, лишь ускорил неизбежное, ведь шансов у Стаховского на приеме не просматривалось.
 
Во второй партии игра шла до ошибки. Сначала Зверев отыграл брейкпоинт в третьем гейме, после чего теннисисты поочередно защищали свои подачи, а вот в 10-м гейме пришлось попотеть уже Стаховскому, который отыграл тройной сетбол. Видимо это немного надломило немца, который под ноль проиграл тай-брейк.
 
Более того, на третью партию он вышел полностью в разобранном состоянии, Стаховский сразу же этим воспользовался и впервые за матч реализовал брейкпоинт. При счете 5:3 оставалось только грамотно подать на партию и повести в счете, но не сложилось. Сергей отыграл два брейкпоинта, не реализовал сетбол и все-же отдал очко сопернику. Партия затянулась на тай-брейк, где Зверев повел 6:0 и не отпустил.
 
О четвертом сете лучше не вспоминать. Совершенно непродуманные действия Стаховского привели к быстрому поражению. Очень обидное поражение в матче, который можно и нужно было выигрывать.
 
 
Счет в очных противостояниях стал 4:1 в пользу Зверева.
 
Напомним, лучшим достижением Стаховского на Ролан Гаррос является выход в третий раунд (2011 год). Последний раз Сергей выходил в 1/16 на турнирах Большого шлема в 2015 году на US Open.
 
В следующем раунде Зверев встретится с победителем матча Кевин Андерсон – Пабло Куэвас.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.05.2018 17:52
    +1
    Проиграл матч одним розыгрышем при сетболе на 5:3 и подаче на третий сет . Не забил легкий мяч с хавкорта, и расклеился. На том борьба в матче закончилась.
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