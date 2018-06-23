Костюк, Ястремская и Калинина сыграют в квалификации Уимблдона

Стал известен список участниц квалификации на Уимблдон. Среди 93-х теннисисток есть и трое украинок. За путевку в основной раунд одного из самых престижных турниров поборются Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина.
Еще пять украинок попали в список запасных - Катарина Заватская, Ольга Янчук, Анна Познихиренко, Валерия Страхова и Анастасия Васильева.
Напомним в основной сетке Уимблдона сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Уимблдонский турнир будет проходить со 2-го по 15-е июля.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.