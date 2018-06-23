Костюк, Ястремская и Калинина сыграют в квалификации Уимблдона

Стал известен список участниц квалификации на Уимблдон. Среди 93-х теннисисток есть и трое украинок. За путевку в основной раунд одного из самых престижных турниров поборются Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина.

Полный список участниц

Еще пять украинок попали в список запасных - Катарина Заватская, Ольга Янчук, Анна Познихиренко, Валерия Страхова и Анастасия Васильева.

Напомним в основной сетке Уимблдона сыграют четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Уимблдонский турнир будет проходить со 2-го по 15-е июля.