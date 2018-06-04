Надаль одержал 900-ю победу в карьере

Сегодня Рафаэль Надаль в четвертом раунде Ролан Гаррос обыграл Максимильяна Мартерера со счетом 6:3, 6:2, 7:6 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с Диего Шварцманом.

Победа над Мартерером стала для Надаля 900-й в профессиональной карьере. До него подобная отметка покорилась только Джимми Коннорсу, Ивану Лендлу, Гильермо Виласу и Роджеру Федереру.

Также Надаль одержал свою 234-ю победу на турнирах Большого Шлема и вышел по этому показателю на третье место, опередив Коннорса. Опережают Надаля по этому показателю только Роджер Федерер (332 победы) и Новак Джокович (244).