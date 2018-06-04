Анетт КОНТАВЕЙТ: «Довольна своими выступлениями на грунте»

«Определённо, сегодня был не очень хороший день для меня. Она - очень сильная соперница, и я отдаю ей должное, но сегодня я показала не лучший свой теннис. В целом, я очень довольна своими выступлениями на грунте в этом году, и мне кажется, что сыграла много хороших матчей до сегодня. Может, завтра или послезавтра, когда я приеду домой, я оглянусь назад и вспомню, как хорошо играла и какие результаты показала.

По поводу подготовки к Уимблдону, то я планирую сыграть на турнирах в Нидерландах и Испании, а затем я выступлю на Уимблдоне. Так я делала в прошлом сезоне. Мне очень нравится играть на травяном покрытии, и я действительно с нетерпением жду Уимблдона», – сказала 22-летняя эстонка.