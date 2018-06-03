Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стивенс разгромила Контавейт и идет дальше

Американка отдала эстонке всего два гейма

  • 03.06.2018 17:58
  • 296 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Стивенс разгромила Контавейт и идет дальше
Американка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв эстонскую теннисистку Анетт Контавейт  со счётом 6:2, 6:0.
 
Теннисистки провели на корте 52 минуты. Американка обошлась без подач навылет и двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, активно выиграла 12 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Контавейт 4 двойные ошибки, 6 виннеров и 21 невынужденная ошибка. 
 
За выход в полуфинал Ролан Гаррос Стивенс сразится с победительницей матча Дарья Касаткина – Каролина Возняцкин.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2018 18:11
    +1
    Смотрел игру Слоан настолько агрессивно и уверено играла, неожиданно просто браво
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2018 18:54
    +1
    Як я вже і писав, що є група тенісисток, які забивають болт на більшість турнірів WTA і планомірно готуються до шлемів. Слоан якраз яскравий представник їх. До речі, Путінцева вийшла в 1/4. Тепер я бачив все
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.