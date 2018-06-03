Стивенс разгромила Контавейт и идет дальше

Американка Слоан Стивенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв эстонскую теннисистку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. Американка обошлась без подач навылет и двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 7, активно выиграла 12 очков и допустила 11 невынужденных ошибок. На счету Контавейт 4 двойные ошибки, 6 виннеров и 21 невынужденная ошибка.

За выход в полуфинал Ролан Гаррос Стивенс сразится с победительницей матча Дарья Касаткина – Каролина Возняцкин.