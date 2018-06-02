Ролан Гаррос. Контавейт обыграла Квитову на двух тай-брейках

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт проводит феноменальный грунтовый сезон. После полуфинала Открытого чемпионата Италии и неплохих выступлений в Мадриде и Штутгарте эстонка преодолела третий круг Ролан Гаррос, обыграв экс-вторую ракетку мира Петру Квитиову из Чехии.

Ролан Гаррос. Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6(6), 7:6(4)

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. Контавейт выполнила 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейкпойнтов из 13. На счету Квитовой 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Контавейт в последних 7 матчах против теннисисток топ-10 одержала 4 победы (дважды была обыграна Винус Уильямс, по одному – Каролина Возняцки и Петра Квитова), проиграв при этом Плишковой, Свитолиной и той же Квитовой. В случае победы на Ролан Гаррос эстонка может войти в топ-10 мирового рейтинга.

В четвертом круге Контавейт сыграет против американки Слоан Стивенс, которая была близка к поражению в поединке против итальянки Камилы Джорджи.