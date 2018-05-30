Ролан Гаррос. Надежда Киченок пробилась во второй круг парного разряда

Надежда Киченок и Анастасия Родионова вышли во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции.
В первом матче турнира пара обыграла дуэт Менди Минелла/Анастасия Севастова - 3:6, 6:3, 7:5.
Встреча длилась 2 часа. Украинско-австралийский дуэт подал 1 эйс, совершил 8 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-поинта. В активе соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брэйка.
Ролан Гаррос (парный разряд), первый круг
Надежда Киченок/Анастасия Родионова(Украина/Австралия) - Менди Минелла/Анастасия Севастова (Люксембург/Латвия) 3:6, 6:3, 7:5.
Во втором круге Киченок и Родионова встретятся с обидчицами Ольги Савчук - парой Александра Саснович (Беларусь) и Дуань Инъин (Китай).
Напомним, Катерина Бондаренко также прошла во второй круг парного разряда Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.