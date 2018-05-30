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Ролан Гаррос. Надежда Киченок пробилась во второй круг парного разряда

Украинка в паре с Родионовой уступала в сете, но сумела отыграться и пройти дальше

  • 30.05.2018 21:09
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Надежда Киченок и Анастасия Родионова вышли во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции. 

В первом матче турнира пара обыграла дуэт Менди Минелла/Анастасия Севастова - 3:6, 6:3, 7:5.

Встреча длилась 2 часа. Украинско-австралийский дуэт подал 1 эйс, совершил 8 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-поинта. В активе соперниц 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брэйка.

Ролан Гаррос (парный разряд), первый круг

Надежда Киченок/Анастасия Родионова(Украина/Австралия) - Менди Минелла/Анастасия Севастова (Люксембург/Латвия) 3:6, 6:3, 7:5.

Во втором круге Киченок и Родионова встретятся с обидчицами Ольги Савчук - парой Александра Саснович (Беларусь) и Дуань Инъин (Китай).

Напомним, Катерина Бондаренко также прошла во второй круг парного разряда Ролан Гаррос.

 

 

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Источник — Sport.ua

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