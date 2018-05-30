Ролан Гаррос. Савчук уступает в первом круге парного разряда

Украинка Ольга Савчук в паре с румынской теннисисткой Аной Богдан не сумела пробиться во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции.
В стартовой игре спортсменки уступили китайско-белорусскому дуэту Дуань Инъин/Александра Соснович - 3:6, 6:3, 1:6.
Матч длился 1 час, 36 минут. Савчук и Богдан не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки, реализовали 5 брэйк-поинтов. В активе Дуань/Соснович 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брэйков.
Ролан Гаррос (парный разряд), первый круг
Ольга Савчук (Украина)/Ана Богдан (Румыния) - Дуань Инъин (Китай)/Александра Соснович (Беларусь) 3:6, 6:3, 1:6.
Напомним, Элина Свитолина вышла в третий круг вышла Ролан Гаррос
Источник — Sport.ua
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