Ролан Гаррос. Савчук уступает в первом круге парного разряда

Последние комментарии

ХАЦКЕВИЧ: «Шахтер не изменился со времен Луческу» 21:02 — taras0506 А які ввічливі і тактовні у словах на початку були Фонсека і Хацкевич. А тепер обидва ниють і вся... 20:38 — ZAKARPATFAN (Ужгород) "Золотой" оказалась рука Суркиса.

Подводим итоги сезона УПЛ. Топ-7 открытий 20:58 — Masterimmortal В чем выражается это "чувство звезды"??

Сторона Гассиева продолжает настаивать на бое с Усиком в России 20:58 — Максим Степаненко Тільки нейтральна країна! Або бою не буде, козлопикі взагалі знахабніли, хай йдуть "лісом&qu...

Бойчишин залишиться головним тренером Карпат 20:58 — taras0506 Думаю, зберегти Друді все ж потрібно( що б про нього не казали) для кращої координації з іспаномо...

Диого РИНКОН: «Я собирался сыграть за Украину на чемпионате мира-2006» 20:57 — samird Один из лучших в ЧУ того времени. Но большой лентяй, как Тайсон к примеру. Иначе вырос бы в топ-и...

Украина - Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 20:57 — Андрій Ванчак Повний розвал у 2-й партії, треба приходити до тями, щоб не було пізно...

ОФИЦИАЛЬНО: Интер покажет матчи чемпионата мира - 2018 20:51 — Vitaly Zhalybin молодцы посмотрим футбол,ненадо будет искать в инэте трянсляции,кому не нравитса несмотрите