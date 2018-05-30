Ролан Гаррос. Свитолина вышла в третий круг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда украинка в двух сетах обыграла Викторию Кужмову из Словакии (№87 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:3, 6:4

Первый гейм стартового сета затянулся на 7 минут. Свитолина, которая больше любит начинать с приема, на этот раз подавала. Кужмова дважды могла делать брейк, но украинка все же отстояла подачу, реализовав четвертый геймбол. До конца первой партии видимых проблем у Свитолиной на своей подаче не просматривалось, а вот словачка если не попадала первой, нарывалась на огромные неприятности. Было очевидно, что Элина рано или поздно реализует один из своих брейкпоинтов, что и случилось в восьмом гейме. На сет украинка подала очень уверенно.

Во второй партии Свитолина немного расслабилась и даже позволила Кужмовой на небольшой промежуток времени вернуться в игру после 1:3. Но очевыдных козырей для победы над украинкой у словачки не просматривалось. Да, она неплохо играла с первой подачи, особенно в первом сете, но ничтожные 43% не позволяли выигрывать за счет этого много очков. На приеме гораздо лучше выглядела Элина. Даже 29 виннерсов не смогли перекрыть 41 невынужденную ошибку Виктории. В некоторых моментах украинка просто затягивала розыгрышы, дожидаясь ошибки словачки. При счете 4:4 Свитолина реализовала очередной брейкпоинт и без особых проблем подала уже на матч.

Добавим, что это 15-я победа украинки в основе Ролан Гаррос и 7-я подряд в Туре. Для 20-летней Кужмовой данный поединок стал первым во вторых раундах турниров серии Grand Slam.

В следующем круге Свитолину ожидает 31-я сеяная Михаэла Бузарнеску. Опытная румынка куда лучше Кужмовой отыгрывает на грунтовых покрытиях, поэтому нужно будет постараться.