Ролан Гаррос. Бондаренко и Крунич на тай-брейке вырывают победу

Катерина Бондаренко в паре с сербской Александрой Крунич одержала тяжелейшую победу в первом круге парного разряда Ролан Гаррос-2018.
Бондаренко и Крунич в трех сетах обыграли пару Абигейл Спирс/Алисия Росольска - 7-5, 4-6, 7-6(2). Причем в решающей партии украинско-сербская пара вырвала матч на тай-брейке.
Ролан Гаррос (парный разряд), первый круг
Катерина Бондаренко/Александра Крунич (Украина/Сербия) - Абигейл Спирс/Алисия Росольска (США/ Польша, 15) - 7-5, 4-6, 7-6(2).
Во втором круге Бондаренко и Крунич сыграют с победительницами матча Макарова/Калинская - Брэди/Кинг.
Ранее украинка Ольга Савчук уступила в первом круге парного разряда.
Источник — Sport.ua
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