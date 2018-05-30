Ролан Гаррос. Бондаренко и Крунич на тай-брейке вырывают победу

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КОСТЮЧЕНКО: «ФФУ уже работает над тем, чтобы Украина провела финал ЛЕ» 22:17 — iravvik1983 бл нах оно надо вам бы лишь бы что нибудь проводить чтоб было с чего бабки дербанить!!

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Динамо покупает форварда Вислы 22:01 — dunamo-fan Новий Теодорчик??

Ломаченко показал плечо после операции 21:57 — rocky14232 Здоровья крепкого!!! Ломаченко лучший из лучших!!!

Динамо потребовало у Юности доказательств насчет Ярмоленко 21:57 — Валерий Гикавый Юрий Логвинский! ты когда-нибудь видел шахтёров (настояших кротов), да мы от них,а они от нас нич...