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Ролан Гаррос. Бондаренко и Крунич на тай-брейке вырывают победу

Украинка выбивает 15-их сеяных турнира

  • 30.05.2018 20:49
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко в паре с сербской Александрой Крунич одержала тяжелейшую победу в первом круге парного разряда Ролан Гаррос-2018.
 
Бондаренко и Крунич в трех сетах обыграли пару Абигейл Спирс/Алисия Росольска - 7-5, 4-6, 7-6(2). Причем в решающей партии украинско-сербская пара вырвала матч на тай-брейке.
 
Ролан Гаррос (парный разряд), первый круг
Катерина Бондаренко/Александра Крунич (Украина/Сербия) - Абигейл Спирс/Алисия Росольска (США/ Польша, 15) -  7-5, 4-6, 7-6(2).
 
Во втором круге Бондаренко и Крунич сыграют с победительницами матча Макарова/Калинская - Брэди/Кинг.

Ранее украинка Ольга Савчук уступила в первом круге парного разряда.

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Источник — Sport.ua

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