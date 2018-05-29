Ролан Гаррос. Дель Потро дожал Маю и вышел во второй круг

Хуан-Мартин дель Потро вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом соревнований пятая ракетка турнира обыграл француза Николя Маю (WC) со счётом 1:6, 6:1, 6:2, 6:4.
За 2 часа 7 минут Дель Потро выполнил 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 и допустил 23 невынужденные ошибки. На счету Маю 3 эйса, 3 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта и 34 виннера.
Во втором круге дель Потро встретится с победителем матча Леонардо Майер (Аргентина) – Жюльен Беннето (Франция).
Ролан Гаррос. Первый круг
Николя Маю (Франция) - Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 6:1 1:6 2:6 4:6
Напомним, Стаховский переиграл Фелисиано Лопеса в первом круге.
Источник — Sport.ua
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