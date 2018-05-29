Ролан Гаррос. Дель Потро дожал Маю и вышел во второй круг

он в начале мая приезжал в Украину, делать серию репортажей про наших обладателей ЗМ, был в Киеве...

Ярмола не в курсе...?

22:28 — Олег Карплюк-самсин

Рамос не правий...на 100% в моменті з Салахом...тай з воротніком тоже ця підлість йому десь виліз...

22:22 — Иван Верещагин

В этой статье речь идет о том, как Рамос с локтя въехал Кариусу в челюсть, многие этого не замети...

22:13 — Вячеслав Куценко

Нет за что?Прикалуешься??Он в**бал вратаря с локтя, причем специально, без борьбы за мяч. Найди в...