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Ролан Гаррос. Стаховский переиграл Фелисиано Лопеса в первом круге

Украинский теннисист успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции

  • 29.05.2018 21:14
  • 2539 просмотров
  • 11 комментария
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинец в трех сетах разобрался с 28-м номером посева испанцем Фелисиано Лопесом.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:2, 6:4, 6:2
 
С первого сета Сергей показал, что настроен на победу. 32-летний киевлянин, для которого грунт является далеко не самым любимым покрытием, играл стабильно, мало ошибался и в большинстве случаев выходил к сетке обоснованно (64% удачных), а не так, как он иногда любит. 
 
Отметим, что и Лопес сыграл далеко не выдающийся матч: 49% первой подачи, 7 двойных ошибок, менее половины удачных выходов к сетке (10/21) и 53 невынужденных ошибки здорово помогли сегодня украинцу.
 
Первый брейк в матче сделал Стаховский. В четвертом гейме стартовой партии он заработал брейкпоинт, котрый сразу же был реализован. Успешно защитив две свои последующие подачи, Сергей заработал шестое очко на приеме.
 
Второй сет также начался с 4:1 для украинца, но во второй половине партии теннисисты чуть хуже стали играть на своей подаче. Испанец практически сравнял счет (4:5), но Стаховский снова реализовал брейкпоинт в самый нужный момент.
 
Финальная партия продолжилась в том же ключе. Со счета 2:2 украинец взял 4 гейма подряд и оформил выход во второй круг. Отметим, что Лопес вызывал на корт физиотерапевта, испанца беспокоило предплечье. Возможно, повреждение действительно помешало ему показать высокий уровень игры.
 
 
Выступление Стаховского уже заслуживает положительной оценки. Практически никто не ожидал, что он выйдет далее второго круга квалификации, а то и вовсе выиграет хотя бы один матч. Как и на Australian Open, первый круг Ролан Гаррос сложился для украинцев удачно. Во втором круге сыграют четверо представителей Украины, что не может не радовать.
 
Следующим соперником Сергея Стаховского станет 30-летний Миша Зверев из Германии (№64 ATP), с которым украинец предыдущий раз встречался еще в 2013 году (1:4 в очных встречах, единственная победа украинца была на грунте).
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Источник — Sport.ua

(12 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.05.2018 21:17
    +8
    Мягко говоря, внезапно. Лопес, конечно, наошибался на несколько матчей вперед, но Стах для своего нынешнего состояния выглядел достаточно неплохо. Дальше Зверев-старший, который в этом году тоже отнюдь не блещет. Можно попробовать зацепиться.
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 29.05.2018 21:17
    +5
    Король Стах!! Браво!!
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    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 29.05.2018 21:18
    +4
    Дуже впевнено,а саме головне що в 3 сетах.Хто там в нього далі по сітці підкажіть?
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 29.05.2018 21:18
    +7
    приятный нежданчик от Сережи,с победой и в таком духе и дальше.
    Ссылка
    Vladimir Oros
    online
      Vladimir Oros, 29.05.2018 21:22
    +4
    Красивая игра
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 29.05.2018 21:23
    +3
    Лопес в плохой форме, но Стах этим отлично воспользовался, моментами играл как в свои лучшие годы. Правда несколько надо уменьшить выходы к сетке сразу после подачи - немало раз его испанец на этом ловил, а с задней линии играл неплохо. Со старшым Зверевым может потягаться если не будет спешить))) Спасибо за нежданчик, Серега!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 29.05.2018 21:23
    +3
    Stanislav Matusevych, 29.05.2018 21:17
    Мягко говоря, внезапно. Лопес, конечно, наошибался на несколько матчей вперед, но Стах для своего нынешнего состояния выглядел достаточно неплохо. Дальше Зверев-старший, который в этом году тоже отнюдь не блещет. Можно попробовать зацепиться.
    От грає роль особисті зустрічі...хоч Лопес і травмований,але Стах терпів,боровсь,часом проходили ейси,бекхенд працював непогано,як для нинішнього свого стану Стах добре зіграв,молодець...
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 29.05.2018 21:31
    0
    Скільки призових заробив Стаховський на цьому етапі?
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 29.05.2018 21:40
    +1
    За поразку в першому етапі виділяють 40000 доларів, а за перемогу чомусь не вказано
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 29.05.2018 21:46
    +5
    nm1607, 29.05.2018 21:40
    За поразку в першому етапі виділяють 40000 доларів, а за перемогу чомусь не вказано
    79 тисяч євро за вихід в другий раунд
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 29.05.2018 21:49
    +1
    nm1607, 29.05.2018 21:40
    За поразку в першому етапі виділяють 40000 доларів, а за перемогу чомусь не вказано
    тут все детально розписано
    https://fft-rg-commun-news.cdn.prismic.io/fft-rg-commun-news/39f04cca-4cb2-
    4be2-9deb-91f4120ac867_press+release+prize+money+roland-garros+2018.pdf
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