Ролан Гаррос. Стаховский переиграл Фелисиано Лопеса в первом круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинец в трех сетах разобрался с 28-м номером посева испанцем Фелисиано Лопесом.

Ролан Гаррос. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:2, 6:4, 6:2

С первого сета Сергей показал, что настроен на победу. 32-летний киевлянин, для которого грунт является далеко не самым любимым покрытием, играл стабильно, мало ошибался и в большинстве случаев выходил к сетке обоснованно (64% удачных), а не так, как он иногда любит.

Отметим, что и Лопес сыграл далеко не выдающийся матч: 49% первой подачи, 7 двойных ошибок, менее половины удачных выходов к сетке (10/21) и 53 невынужденных ошибки здорово помогли сегодня украинцу.

Первый брейк в матче сделал Стаховский. В четвертом гейме стартовой партии он заработал брейкпоинт, котрый сразу же был реализован. Успешно защитив две свои последующие подачи, Сергей заработал шестое очко на приеме.

Второй сет также начался с 4:1 для украинца, но во второй половине партии теннисисты чуть хуже стали играть на своей подаче. Испанец практически сравнял счет (4:5), но Стаховский снова реализовал брейкпоинт в самый нужный момент.

Финальная партия продолжилась в том же ключе. Со счета 2:2 украинец взял 4 гейма подряд и оформил выход во второй круг. Отметим, что Лопес вызывал на корт физиотерапевта, испанца беспокоило предплечье. Возможно, повреждение действительно помешало ему показать высокий уровень игры.

Выступление Стаховского уже заслуживает положительной оценки. Практически никто не ожидал, что он выйдет далее второго круга квалификации, а то и вовсе выиграет хотя бы один матч. Как и на Australian Open, первый круг Ролан Гаррос сложился для украинцев удачно. Во втором круге сыграют четверо представителей Украины, что не может не радовать.

Следующим соперником Сергея Стаховского станет 30-летний Миша Зверев из Германии (№64 ATP), с которым украинец предыдущий раз встречался еще в 2013 году (1:4 в очных встречах, единственная победа украинца была на грунте).