Рим. Халеп вышла в полуфинал

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме, обыграв француженку Каролин Гарсию - 6:2, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Румынка выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта.
Эта победа позволила румынке сохранить звание первой ракетки мира, она будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции.
За выход в финал соревнований в столице Италии Халеп поспорит с россиянкой Марией Шараповой.
Источник — Sport.ua
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