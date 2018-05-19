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Рим. Халеп вышла в полуфинал

Румынская тенниситска сохранила титул первой ракетки мира

  • 19.05.2018 07:49
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп  вышла в полуфинал грунтового турнира категории Premier в Риме, обыграв француженку Каролин Гарсию - 6:2, 6:3. 
 
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. Румынка выполнила 4 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Гарсии 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 упущенных брейк-пойнта. 
 
Эта победа позволила румынке сохранить звание первой ракетки мира, она будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции.
 
За выход в финал соревнований в столице Италии Халеп поспорит с россиянкой Марией Шараповой.
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Источник — Sport.ua

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