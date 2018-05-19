Рим. Халеп вышла в полуфинал

Адонис своей левой пушкой может и прихлопнуть джека

Интересный был бы бой. Думаю Уорд победил бы по очкам.

09:01 — Артемий Золотарь

Недоброжелатели из лагеря ахметки постоянно и настойчиво бударажат общественность этой "утко...

08:57 — fk_narik

Гнилой клубишка ещё и предателей назад возвращает, вот и вся сущность фк копанка

08:56 — chues

А что Фонсека остаться разве?