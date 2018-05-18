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РИМ: Возняцки станет 1-й ракеткой мира, если Халеп проиграет в 1/4

Несмотря на вылет с турнира в Риме датчанка имеет шанс возглавить мировой тур

  • 18.05.2018 20:13
  • 2464 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Датчанка Каролин Возняцки может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала. 
 
27-летняя теннисистка неожиданно уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 3-6, 1:6. Возняцки возглавит мировой рейтинг, если нынешний лидер, Симона Халеп уступит в четвертьфинале Каролин Гарсии. 
 
Халеп останется на первой строчке, если выйдет в полуфинал турнира в Риме.
 
Напомним, Анетт Контавейт в полуфинале встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Анжелик Кербер.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 18.05.2018 20:48
    0
    "Как-то по деб....ому текст написан"
    Возняцкі буде першою, якщо Халеп не вийде в фінал. В тесті правильно, а заголовки інша людина пише, чи права і ліва руки, котрі не дружать з собою?
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    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 18.05.2018 20:49
    0
    Упс. Виправилися ще під час того, як я пост писав. Що скажеш, перечитуєте, молодці.
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