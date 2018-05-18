РИМ: Возняцки станет 1-й ракеткой мира, если Халеп проиграет в 1/4

Датчанка Каролин Возняцки может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала.

27-летняя теннисистка неожиданно уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 3-6, 1:6. Возняцки возглавит мировой рейтинг, если нынешний лидер, Симона Халеп уступит в четвертьфинале Каролин Гарсии.

Халеп останется на первой строчке, если выйдет в полуфинал турнира в Риме.