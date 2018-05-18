РИМ: Возняцки станет 1-й ракеткой мира, если Халеп проиграет в 1/4

Датчанка Каролин Возняцки может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала.
27-летняя теннисистка неожиданно уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 3-6, 1:6. Возняцки возглавит мировой рейтинг, если нынешний лидер, Симона Халеп уступит в четвертьфинале Каролин Гарсии.
Халеп останется на первой строчке, если выйдет в полуфинал турнира в Риме.
Напомним, Анетт Контавейт в полуфинале встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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Возняцкі буде першою, якщо Халеп не вийде в фінал. В тесті правильно, а заголовки інша людина пише, чи права і ліва руки, котрі не дружать з собою?
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