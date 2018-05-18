Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РИМ. Контавейт разбила Возняцки и вышла на Свитолину

Эстонка совершила очередную сенсацию

  • 18.05.2018 19:33
  • 2434 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Getty Images. Анетт Контавейт
© Getty Images. Анетт Контавейт
Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя эстонская спортсменка обыграла датчанку Каролин Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6-3, 6-1. 
 
Матч длился 1 час 16 минут. Датчанка подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету эстонской спортсменки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов. 
 
Рим. Четвертьфинал
Аннет Контавейт (Эстония) - Каролин Возняцки (Дания) 6-3, 6-1.
 
В полуфинале Контавейт встретится с Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла Анжелик Кербер.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 19:44
    -6
    Особо сенсационного ничего нет, эстонка способна обыграть кого угодно, просто пока отыграть стабильный сезон она не может. Сенсационным я считаю кэф на Контавейт против Элины. 2,75 против 1,44 при том, что, на мой взгляд, у эстонки шансов даже несколько больше.
    Ссылка
    OM27
    online
      OM27, 18.05.2018 19:54
    0
    Stanislav Matusevych, 18.05.2018 19:44
    Особо сенсационного ничего нет, эстонка способна обыграть кого угодно, просто пока отыграть стабильный сезон она не может. Сенсационным я считаю кэф на Контавейт против Элины. 2,75 против 1,44 при том, что, на мой взгляд, у эстонки шансов даже несколько больше.
    Учитывая, что на Халеп 1.38 против Гарсии, то на Свитолину адекватный коф, имхо.
    Завтра точно возьму Элину с форой ( -3.5).
    Ссылка
    B.Borg
    online
    B.Borg, 18.05.2018 19:57
    +3
    Да уж, какая там сенсация. После выигрыша первого и, скорее всего, последнего Б.Ш. Возняки потеряла всякую мотивацию и проигрывает перманентно всё подряд. Может ещё вернётся, а сейчас выглядит опустошённой. Но это её дела. А Контавейт очень неплохо идёт последнее время. Свитолиной есть над чем поразмыслить, но всё в её руках.
    Ссылка
    silverland1988
    online
      silverland1988, 18.05.2018 20:00
    -5
    Когда там Свитолина будет следующий раз играть с Суарес-Наварро ? Xочу свою дачю поставить на победу испанки.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 18.05.2018 20:04
    -2
    Stanislav Matusevych, 18.05.2018 19:44
    Особо сенсационного ничего нет, эстонка способна обыграть кого угодно, просто пока отыграть стабильный сезон она не может. Сенсационным я считаю кэф на Контавейт против Элины. 2,75 против 1,44 при том, что, на мой взгляд, у эстонки шансов даже несколько больше.
    А зайвий час в Еліни на відновлення????коф низькуватий нажаль(всеодно братиму тм і 2-0 на Еліну.. Статистика півфіналів(вирішальних стадій на її стороні)
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 18.05.2018 20:04
    +7
    дачю??? чу, щу с буквой У. ча, ща с буквой А. Лучше букварь купить и дача целее будет
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 20:08
    -4
    OM27, 18.05.2018 19:54
    Учитывая, что на Халеп 1.38 против Гарсии, то на Свитолину адекватный коф, имхо.Завтра точно возьму Элину с форой ( -3.5).

    Вадім Рубік, 18.05.2018 20:04
    А зайвий час в Еліни на відновлення????коф низькуватий нажаль(всеодно братиму тм і 2-0 на Еліну.. Статистика півфіналів(вирішальних стадій на її стороні)
    Ого, какой у нас народ безбашенный! Со своей стороны скажу, что в юности точно бы зарядил гривен 500 на Анетт.
    Ссылка
    limb-ua
    online
      limb-ua, 18.05.2018 20:17
    +1
    Если два наших"главных эксперта" ( ОМ27 и Рубик) ставят на Свитолину, значит Элинке победы точно не видать.
    Ссылка
    avtv4444
    online
      avtv4444, 18.05.2018 20:58
    0
    Интересно а эти 2 эксперта хотя бы раз на корт выходили.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.