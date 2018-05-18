РИМ. Контавейт разбила Возняцки и вышла на Свитолину

Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя эстонская спортсменка обыграла датчанку Каролин Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6-3, 6-1.
Матч длился 1 час 16 минут. Датчанка подала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету эстонской спортсменки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.
Рим. Четвертьфинал
Аннет Контавейт (Эстония) - Каролин Возняцки (Дания) 6-3, 6-1.
В полуфинале Контавейт встретится с Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла Анжелик Кербер.
Источник — Sport.ua
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Завтра точно возьму Элину с форой ( -3.5).
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