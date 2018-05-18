Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Свитолина выходит в полуфинал

Украинка в двух сетах обыграла Кербер

  • 18.05.2018 14:34
  • 5499 просмотров
  • 35 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме. В 1/4 финала она в двух сетах обыграла немку Анжелику Кербер - 6:4, 6:4.

Четвертая ракетка мира Элина защищает здесь свой титул, поэтому, чтобы не растерять очков, обязана была выигрывать эту встречу. Да и пять побед подряд над немкой говорили сами за себя. Но начало вышло нервным. Украинка никак не могла спокойно взять свою подачу, а потом и вовсе отдала ее. Кербер повела со счетом 4:2, но после этого в первом сете геймы зарабатывала только Свитолина, завершив его со счетом 6:4.

Начало второго сета осталось за украинкой, она сходу сделала брейк, но удержать преимущество не смогла. Более того, первые 5 геймов соперницы брали только чужие подача. Лишь в 6 гейме украинка смогла защитить свою подачу и повела 4:2. В дальнейшем она уже не дала сопернице отыграться и довела матч до победы - 6:4.

Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания). Прямая трансляция на нашем сайте начнется в 18:00.

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 18.05.2018 15:05
    +2
    OM27, 18.05.2018 14:59
    Кстати, получилась удобная сетка для Элины: Касаткина - Кербер - скорее всего Возняцки...
    По фамилиям удобная, а по сути - кто знает. Если в предыдущих выигранных матчах Элина в атакующем стиле переигрывала Каро, то сейчас она ее забить физически не сможет, та все потащит. Не удивлюсь, если придется впервые играть вторым номером.
    Правда, то таке, дележ шкуры недобитого медведя, пусть сама Возняцки еще победит эстонку.
    Ссылка
    u6467u
    online
      u6467u, 18.05.2018 15:09
    -15
    прям скажем не впечатлила Свитолина,Кербер явно играла в поддавки,за один гейм сделать четыре двойных такое бывает не то что редко а такого от недавней первой ракетки в принципе при серьезном отношении к игре не могло быть,что можно дальше обсуждать.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.05.2018 15:24
    +4
    u6467u, 18.05.2018 15:09
    прям скажем не впечатлила Свитолина,Кербер явно играла в поддавки,за один гейм сделать четыре двойных такое бывает не то что редко а такого от недавней первой ракетки в принципе при серьезном отношении к игре не могло быть,что можно дальше обсуждать.
    Дальше обсуждай с бабушками на лавочке политику.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 18.05.2018 15:30
    0
    u6467u, 18.05.2018 15:09
    прям скажем не впечатлила Свитолина,Кербер явно играла в поддавки,за один гейм сделать четыре двойных такое бывает не то что редко а такого от недавней первой ракетки в принципе при серьезном отношении к игре не могло быть,что можно дальше обсуждать.
    Про хронічні проблеми Енжі ти знаєш?чи спочатку сказати хто така Енжі,мало що
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 18.05.2018 15:35
    0
    На рахунок наступної суперниці, то важко сказати, хто буде: Анетт зараз дуже агресивна і швидка, і вона минулого сезону(я дивилась їхній матч, ) ганяла Возняцкі досить сильно, єдине, що злякалася близької перемоги. але, як бачимо, над психологією попрацювала і стала зовсім іншою Анетт. Хоча часом в її грі присутня рулетка: все або нічого, як в Остапа.
    Возняці вчора грала пізно вночі трьохсетовий матч, так що невідомо, чи вистачить їй сил зупинити Контавейт.
    Хто для теперішньої Еліни є кращою суперницею - важко сказати. Та й зрештою, хто буде, той буде.
    Ссылка
    pass19
    online
      pass19, 18.05.2018 15:35
    +5
    Оставлю для любителей "у Свитолиной ничего нименяца":
    59 matches in 2016: 146 aces (average 2.47), 152 double faults (2.57)
    63 matches in 2017: 185 aces (2.94), 193 double faults (3.06)
    29 matches so far in 2018: 123 aces (4.24), 51 double faults (1.75)
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 18.05.2018 15:41
    +1
    В рейтингу Еліна і далі №7, але там все заплутано. Буде заруба між Халеп і Гарсією, Сімоні треба захищати фінал, без якого вона втрачає №1, а Гарсія в разі перемоги буде за 5 очок від топ-5. Для рейтингу Еліни краще, щоб Каро програла, тоді в разі проходу в фінал Еліна її випередить
    Сьогодні цікавий тенісний день
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.05.2018 15:41
    +2
    Stanislav Matusevych, 18.05.2018 14:48
    Элина молодец, дотерпела и дожала. Но с такой худощавой миниатюрностью ей будет очень тяжело против мощных высоких соперниц. Чешки останутся ночными кошмарами.
    Плюс по сравнению с прежней Элиной по игре вижу один. Значительно вырос процент первой подачи. Правда, очков с нее добывается порядком меньше. Тем не менее, с учетом слабой второй, это все равно плюс.
    Снова, как и в юности, возвращаются проблемы с форхендом. Мощи не хватает, попытки пробить посильнее нередко превращаются в невынужденные. А стоит начать мягчить - включается уже соперница. Опять становится коронкой бэкхенд по линии. Просто потому, что кросс с форхенда почти не работает.
    В целом, изменения, произошедшие с Элиной при переходе на грунт, мне не нравятся. Интересно, как их оценивает она сама.
    Станіслав, на вершині жіночого тенісу за останній час у нас Халеп і Возняцкі. Вони що, дуже потужні? І взагалі, потрібна стабільність. В жодної тенісистки наразі цієї стабільності немає і близько. Які результати в Мугурузи чи Плішкової? Стиль Еліни зараз - це той теніс, який завжди грала (і чого досягла) Возняцкі. Думаю, якщо Еліна буде грати в такому стилі далі, плюс позбудеться комплексу Гарсія-Остапенко-Суарес-Наварро, то досягне не меншого. Наразі, зміни мені подобаються і подобається те, що команда Еліни намагається щось змінювати. ІМХО
    Ссылка
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 18.05.2018 15:46
    +1
    Завжди цікаво як люди принижують досягнення власних громадян. Елінка вже в 1/2, ввійшла в 4 кращих турніру. Так, треба захищати перемогу. Але є сам факт, що вона вже в 4 кращих на турнірі. Для 4 ракетки світу - прекрасний показник. Обіграла в 1/4 12 ракетку світу. Подумаєш... нічого такого... оце наші люди. А те, що Кербер була 4 в чемпіонській гонці 2018, тобто входить в 4 кращих дівчат цього сезону - дрібниці... Ми займаємось приниження досягнень наших спортсменів. А вони великі молодці. І Елінка молодець. Виграла у складної суперниці, виграла за всіма статтями. Дякую їй і тримаю кулачки в півфіналі.
    Ссылка
    AncientGreek
    online
      AncientGreek, 18.05.2018 15:48
    0
    pass19, 18.05.2018 15:35
    Оставлю для любителей "у Свитолиной ничего нименяца":
    59 matches in 2016: 146 aces (average 2.47), 152 double faults (2.57)
    63 matches in 2017: 185 aces (2.94), 193 double faults (3.06)
    29 matches so far in 2018: 123 aces (4.24), 51 double faults (1.75)

    Де стату взяв?)
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 18.05.2018 15:52
    0
    а ось як пишуть про сьогоднішню гру Еліни (без зради):
    Great performance from Elina Svitolina to keep her title defense going in Rome. Defeats Angelique Kerber 64 64 to advance to the SFs. Perfect blend of defense and offense today to flummox Kerber.
    Думаю, перекладете самі
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 18.05.2018 15:52
    0
    AncientGreek, 18.05.2018 15:48
    де стату взяв?)
    в твіттері поширили
    Ссылка
    pass19
    online
      pass19, 18.05.2018 15:56
    0
    AncientGreek, 18.05.2018 15:48
    pass19, 18.05.2018 15:35 Оставлю для любителей "у Свитолиной ничего нименяца":59 matches in 2016: 146 aces (average 2.47), 152 double faults (2.57)63 matches in 2017: 185 aces (2.94), 193 double faults (3.06)29 matches so far in 2018: 123 aces (4.24), 51 double faults (1.75) Де стату взяв?)
    tennisforum
    Ссылка
    Nevik22
    online
      Nevik22, 18.05.2018 16:05
    0
    Сьогодні був матч з топ 5. Еліна зіграла просто класно. Вона Кербер загнала. Енжі вистачило на 6 геймів. А в другому сеті Кербер уже і подавати не змогла. Перша подача 140. Браво
    Ссылка
    Nevik22
    online
      Nevik22, 18.05.2018 16:05
    0
    Сьогодні був матч з топ 5. Еліна зіграла просто класно. Вона Кербер загнала. Енжі вистачило на 6 геймів. А в другому сеті Кербер уже і подавати не змогла. Перша подача 140. Браво
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.