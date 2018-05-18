Рим. Свитолина выходит в полуфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме. В 1/4 финала она в двух сетах обыграла немку Анжелику Кербер - 6:4, 6:4.
Четвертая ракетка мира Элина защищает здесь свой титул, поэтому, чтобы не растерять очков, обязана была выигрывать эту встречу. Да и пять побед подряд над немкой говорили сами за себя. Но начало вышло нервным. Украинка никак не могла спокойно взять свою подачу, а потом и вовсе отдала ее. Кербер повела со счетом 4:2, но после этого в первом сете геймы зарабатывала только Свитолина, завершив его со счетом 6:4.
Начало второго сета осталось за украинкой, она сходу сделала брейк, но удержать преимущество не смогла. Более того, первые 5 геймов соперницы брали только чужие подача. Лишь в 6 гейме украинка смогла защитить свою подачу и повела 4:2. В дальнейшем она уже не дала сопернице отыграться и довела матч до победы - 6:4.
Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания). Прямая трансляция на нашем сайте начнется в 18:00.
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Источник — Sport.ua
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Правда, то таке, дележ шкуры недобитого медведя, пусть сама Возняцки еще победит эстонку.
Возняці вчора грала пізно вночі трьохсетовий матч, так що невідомо, чи вистачить їй сил зупинити Контавейт.
Хто для теперішньої Еліни є кращою суперницею - важко сказати. Та й зрештою, хто буде, той буде.
59 matches in 2016: 146 aces (average 2.47), 152 double faults (2.57)
63 matches in 2017: 185 aces (2.94), 193 double faults (3.06)
29 matches so far in 2018: 123 aces (4.24), 51 double faults (1.75)
Сьогодні цікавий тенісний день
Плюс по сравнению с прежней Элиной по игре вижу один. Значительно вырос процент первой подачи. Правда, очков с нее добывается порядком меньше. Тем не менее, с учетом слабой второй, это все равно плюс.
Снова, как и в юности, возвращаются проблемы с форхендом. Мощи не хватает, попытки пробить посильнее нередко превращаются в невынужденные. А стоит начать мягчить - включается уже соперница. Опять становится коронкой бэкхенд по линии. Просто потому, что кросс с форхенда почти не работает.
В целом, изменения, произошедшие с Элиной при переходе на грунт, мне не нравятся. Интересно, как их оценивает она сама.
59 matches in 2016: 146 aces (average 2.47), 152 double faults (2.57)
63 matches in 2017: 185 aces (2.94), 193 double faults (3.06)
29 matches so far in 2018: 123 aces (4.24), 51 double faults (1.75)
Де стату взяв?)
Great performance from Elina Svitolina to keep her title defense going in Rome. Defeats Angelique Kerber 64 64 to advance to the SFs. Perfect blend of defense and offense today to flummox Kerber.
Думаю, перекладете самі
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