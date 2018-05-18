Рим. Свитолина выходит в полуфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного турнира в Риме. В 1/4 финала она в двух сетах обыграла немку Анжелику Кербер - 6:4, 6:4.

Четвертая ракетка мира Элина защищает здесь свой титул, поэтому, чтобы не растерять очков, обязана была выигрывать эту встречу. Да и пять побед подряд над немкой говорили сами за себя. Но начало вышло нервным. Украинка никак не могла спокойно взять свою подачу, а потом и вовсе отдала ее. Кербер повела со счетом 4:2, но после этого в первом сете геймы зарабатывала только Свитолина, завершив его со счетом 6:4.

Начало второго сета осталось за украинкой, она сходу сделала брейк, но удержать преимущество не смогла. Более того, первые 5 геймов соперницы брали только чужие подача. Лишь в 6 гейме украинка смогла защитить свою подачу и повела 4:2. В дальнейшем она уже не дала сопернице отыграться и довела матч до победы - 6:4.

Свитолина 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания). Прямая трансляция на нашем сайте начнется в 18:00.

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