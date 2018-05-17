Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет четвертьфинальный поединок против немки Анжелик Кербер.



Матч будет сыгран первым запуском на Next Gen Арене. Время начала матча – 13:00 по Киеву.



Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,5, победа Анжелик оценена коэффициентом 2,8. Ранее теннисистки встречались 12 раз, украинка выиграла 7 поединков. Предыдущие 5 встреч остались за Свитолиной.



В третьем круге Элина переиграла Дарью Касаткину из России, Кербер – Марию Саккари из Греции.



РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.