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Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 17.05.2018 23:45
  • 621 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

18 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет четвертьфинальный поединок против немки Анжелик Кербер.

Матч будет сыгран первым запуском на Next Gen Арене. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,5, победа Анжелик оценена коэффициентом 2,8. Ранее теннисистки встречались 12 раз, украинка выиграла 7 поединков. Предыдущие 5 встреч остались за Свитолиной.

В третьем круге Элина переиграла Дарью Касаткину из России, Кербер – Марию Саккари из Греции.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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