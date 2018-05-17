Рим. Кербер стала соперницей Свитолиной по четвертьфиналу

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу Открытого чемпионата Италии. В третьем круге немка в двух сетах сломила сопротивление Марии Саккари из Греции. Поединок продолжался менее часа.
Рим. Третий круг
Анжелик Кербер (Германия) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:1
Таким образом, в 1/4 финала немка сыграет против украинки Элины Свитолиной. Напомним, предыдущие 5 очных поединков выиграла украинка, счет личных встреч – 7:4. Что любопытно, теннисистки ни разу не встречались на грунте.
Ранее Свитоилина в трех сетах обыграла Дарью Касаткину из России.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.