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Рим. Кербер стала соперницей Свитолиной по четвертьфиналу

В матче третьего круга немка легко обыграла Марию Саккари из Греции

  • 17.05.2018 15:58
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  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу Открытого чемпионата Италии. В третьем круге немка в двух сетах сломила сопротивление Марии Саккари из Греции. Поединок продолжался менее часа.

Рим. Третий круг
Анжелик Кербер (Германия) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:1

Таким образом, в 1/4 финала немка сыграет против украинки Элины Свитолиной. Напомним, предыдущие 5 очных поединков выиграла украинка, счет личных встреч – 7:4. Что любопытно, теннисистки ни разу не встречались на грунте.

Ранее Свитоилина в трех сетах обыграла Дарью Касаткину из России.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.05.2018 16:36
    +1
    Как не встречались? Навскидку вспоминаю прошлогодний КФ в Штутгарте и победу Элины.
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