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Рим. Свитолина обыграла Касаткину, проиграв под ноль первый сет

Украинская теннисистка провалилась в первой партии, но смогла совершить камбэк

  • 17.05.2018 13:46
  • 5158 просмотров
  • 20 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В матче третьего круга украинка в трехсетовом поединке обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Рим. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 0:6, 6:3, 6:2

Стартовый сет начался для украинки ужасно: первые подачи не проходили, глаза не горели, соперница играла выше всяких похвал, да еще и обидное падение в третьем гейме полностью выбило из колеи. В сумме все эти факторы и вылились в итоговый результат. Только вдумайтесь, после падения Элина смогла выиграть всего один розыгрыш до конца сета, то есть две своих подачи подряд было отданы под ноль. Но стоит отдать должное и Касаткиной, она ни на секунду не расслабилась и грамотно довела сет до победы.

В начале второй партии россиянка стала играть немного хуже и сразу же проиграла подачу. Элина повела 2:0, но вскоре счет сравнялся. Украинка никак не могла нащупать нити игры, старалась играть мощнее, но у нее не всегда получалось. Возможно, это стало результатом того, что она за последнее время солидно «подсушилась». На некоторое время показалось, что результат матча зависел больше от Касаткиной. В моменты, когда она играла на максимум и у нее проходили все линии, шансов у Свитолиной не просматривалось. Но главное преимущество украинки в том, что она умеет ждать и терпеть, как только появлялся шанс, она его реализовывала. Именно это зачастую и ломает ее соперниц психологически. Со счета 2:3 украинка взяла 4 гейма и сравняла счет в матче.

В третьем сете все началось с чистого листа. Свитолина легко защитила первую подачу, а во втором гейме развернулась настоящая битва. Касаткина понимала, что отпустить Элину на старте чревато очень неприятными последствиями. Россиянке удалось сравнять счет и заработать брейкпоинт на подаче украинке. В самый ответственный момент за Дарью сыграл трос, который перевел удар Свитолиной в аут. А дальше пошло самое интересное: россиянка проиграла подачу под ноль, а Свитолина фантастически отыграла 5 гейм. Это привело к тому, что 21-летняя Касаткина полностью потеряла веру в свои силы. Именно об этом и говорил ей тренер, но было уже поздно. Свитолина мертвой хваткой вцепилась в этот матч и не отпустила до самого конца. Особенно показательным стал розыгрыш во время третьего матчбола.
 

Отметим, что украинка переиграла россиянку в четвертый раз в карьере, но этот матч точно стал самым сложным из всех.

Очень жаль тех болельщиков, которые выключили трансляцию после первого сета. Это женский теннис, здесь бывает и не такое.

В следующем раунде Элина сыграет против победительницы матча Саккари – Кербер.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Artem Usik
    online
      Artem Usik, 17.05.2018 13:48
    +4
    1 сет
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51
    -3
    Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде)
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.05.2018 13:51
    -1
    Say hello to Garcia ?
    Ссылка
    Lawyer
    online
      Lawyer, 17.05.2018 13:55
    +1
    БК, такі приколи?

    під 0, програти сет... дуже дивно.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.05.2018 14:01
    +2
    Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51
    Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде)

    Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.
    А до того часу шансів- нуль без палички.
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    aleksanddr2018
    online
      aleksanddr2018, 17.05.2018 14:02
    0
    Вот это матч! Куча нервов потратил. Свитолина как Динамо Киев начала 2000-х, без валерьянки смотреть невозможно
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.05.2018 14:03
    +5
    Ну и как теперь целый день работать, когда вся злость осталась в теннисе? Элина дала отличный повод собрать на сайте новую подборку высказываний о ней в процессе матча.
    Если серьезно, то в нынешнем стиле играть Свитолиной будет тяжело. С похудением исчезла прежняя мощь в ударах и, в особенности, в подачах. Выезжать на чистой технике будет трудно. Во-первых, сейчас у нас не 80-е годы прошлого века, теннисистки делают упор на физическую мощь. А против лома приемов немного. Во-вторых, сумасшедшей техники, как известно, у Элины просто нет. Надеюсь, что я ошибаюсь, но пока вот так.
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.05.2018 14:04
    -2
    Це при тому, шо Кіз у списку вище - запасна.
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 17.05.2018 14:04
    0
    Немного мыслей по поводу матча:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/05/svitolina-kasatkina-rome.html

    За камбек Элине - спасибо. Но над провалом нужно задуматься.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.05.2018 14:08
    0
    Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51
    Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде)
    Да,вважаю,правда якраз перед стартом маю їхати в Польщу,слідкувати за матчами не матиму змоги взагалі-місяців півтори мене на сайті не буде,якшо виключити перший сет-гра нормальна-гірша ніж в другому раунді,але Еліна чекала свого моменту-сильні суперники почнуться лише з раунду 4(якшо не попаде Вільямс чи Шарапова в перших,і чекаю успішної мінімум квали від Костюк,решті-аби коло пройти
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 17.05.2018 14:11
    -9
    Ну недовго залишилось чекати,а в римі Еліна в наступному раунді вилетить хто б не попався б..
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.05.2018 14:12
    -1
    Eurospring, 17.05.2018 14:01
    Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51 Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде) Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.А до того часу шансів- нуль без палички.
    Весь список ікс на шоломі може попастись не раніше четвертого кола-чвертьфіналу,робіть на це скидку,так прорив може відбутись як в Остапенко,наприклад чи Стівенс
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.05.2018 14:14
    -2
    Василий Лавренюк, 17.05.2018 14:11
    Ну недовго залишилось чекати,а в римі Еліна в наступному раунді вилетить хто б не попався б..
    Від Енжі,в якої комплекс Світоліної??невпевнений,матч Енжі попереднього раунду дивились???
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    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 17.05.2018 14:19
    +2
    таке відчуття склалося, що Еліна спеціально перший сет віддала, щоб перевірити свій характер. Ну надто велика різниця у грі між першим і двома іншими сетами. Гра так собі, а результат лишається, чекаємо наступної гри. І так - комусь там повилазило, що називає Елінку анорексичкою? Таке може говорити лиш людина з нетрадиційною орієнтацією. У неї ідеальна фігура!
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.05.2018 14:22
    -3
    Вадім Рубік, 17.05.2018 14:12
    Eurospring, 17.05.2018 14:01 Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51 Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде) Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.А до того часу шансів- нуль без палички. Весь список ікс на шоломі може попастись не раніше четвертого кола-чвертьфіналу,робіть на це скидку,так прорив може відбутись як в Остапенко,наприклад чи Стівенс

    Ну-ну, до 4го коли треба ще дійти.
    Можна зустрітися з Шараповою, Азаренка, Гергес, Суарес Наварро, Сереною, Бертенс, Канепі, Анісімовою, Костюк (список безкінечний) і програти значно раніше ).
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.05.2018 14:35
    0
    Eurospring, 17.05.2018 14:22
    Вадім Рубік, 17.05.2018 14:12 Eurospring, 17.05.2018 14:01 Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51 Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде) Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.А до того часу шансів- нуль без палички. Весь список ікс на шоломі може попастись не раніше четвертого кола-чвертьфіналу,робіть на це скидку,так прорив може відбутись як в Остапенко,наприклад чи Стівенс Ну-ну, до 4го коли треба ще дійти. Можна зустрітися з Шараповою, Азаренка, Гергес, Суарес Наварро, Сереною, Бертенс, Канепі, Анісімовою, Костюк (список безкінечний) і програти значно раніше ).
    Так і топам також,чогоце Гергес і Суарес сіяними не будуть?це 3раунд мінімум,а ви туж Анісімову на грунті бачили???Бертенс не раніше четвертого раунду,зважайте,що кількість сіяних аж 32-рівно в 2рази більше
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 17.05.2018 14:45
    0
    Eurospring, 17.05.2018 14:22
    Вадім Рубік, 17.05.2018 14:12 Eurospring, 17.05.2018 14:01 Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51 Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде) Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.А до того часу шансів- нуль без палички. Весь список ікс на шоломі може попастись не раніше четвертого кола-чвертьфіналу,робіть на це скидку,так прорив може відбутись як в Остапенко,наприклад чи Стівенс Ну-ну, до 4го коли треба ще дійти. Можна зустрітися з Шараповою, Азаренка, Гергес, Суарес Наварро, Сереною, Бертенс, Канепі, Анісімовою, Костюк (список безкінечний) і програти значно раніше ).
    нет ну не смешите, серена, Костюк, анисимова, канепи, вы за тенисом следите как я за шахматами, от вашего списка можно умереть со смеху
    Ссылка
    alex8-48
    online
    alex8-48, 17.05.2018 14:46
    -1
    Кто хочет увидеть супер теннис просмотрите игру Гаврилова-Мургуса,который закончился сегодня в 2 часа ночи. Такая была игра,что сон пропал,такого тенниса я не припомню. Если сравнивать эту игру с тем,что мы увидели в исполнении Свитолина-Касаткина,то это всё равно,что сравнить игру Барселона-Реал с игрой между командами нашей второй лиги.
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 17.05.2018 14:52
    -3
    Сергей Богданов, 17.05.2018 14:45
    Eurospring, 17.05.2018 14:22 Вадім Рубік, 17.05.2018 14:12 Eurospring, 17.05.2018 14:01 Василий Лавренюк, 17.05.2018 13:51 Питання особисто Вадиму Рубіку:Ти і надалі рахуєш що світоліна виходить на пік під Францію і дойде там мінімум до півфіналу?Якщо так,то давай забємся на ящик пива(я говорю що до півфіналу вона не дійде) Я повірю в півфінал РГ чи взагалі ГС від Світоліної , якщо вона послідовно переможе когось із списку Ікс - Квітова, Остапенко, Гарсія, Кіз.А до того часу шансів- нуль без палички. Весь список ікс на шоломі може попастись не раніше четвертого кола-чвертьфіналу,робіть на це скидку,так прорив може відбутись як в Остапенко,наприклад чи Стівенс Ну-ну, до 4го коли треба ще дійти. Можна зустрітися з Шараповою, Азаренка, Гергес, Суарес Наварро, Сереною, Бертенс, Канепі, Анісімовою, Костюк (список безкінечний) і програти значно раніше ). нет ну не смешите, серена, Костюк, анисимова, канепи, вы за тенисом следите как я за шахматами, от вашего списка можно умереть со смеху

    Ну посмійтеся
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.05.2018 15:02
    +1
    alex8-48, 17.05.2018 14:46
    Кто хочет увидеть супер теннис просмотрите игру Гаврилова-Мургуса,который закончился сегодня в 2 часа ночи. Такая была игра,что сон пропал,такого тенниса я не припомню. Если сравнивать эту игру с тем,что мы увидели в исполнении Свитолина-Касаткина,то это всё равно,что сравнить игру Барселона-Реал с игрой между командами нашей второй лиги.
    Да уж, 65 итоговых невынужденных от Мугурусы - это, конечно, Барселона, 100%. Я просто представляю, что написали бы наши болельщики о Свитолиной, если бы та вела в решающем сете 4:0, проиграла 5 геймов подряд, снова повела 6:5 с брейком, подарила свою подачу, и в итоге проиграла на тайбрейке, не реализовав суммарно за сет 2 матчбола.
    Я-то смотрел игру, так что не надо равнять кое-что кое с чем.
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