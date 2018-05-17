Рим. Свитолина обыграла Касаткину, проиграв под ноль первый сет

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В матче третьего круга украинка в трехсетовом поединке обыграла россиянку Дарью Касаткину.



Рим. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 0:6, 6:3, 6:2



Стартовый сет начался для украинки ужасно: первые подачи не проходили, глаза не горели, соперница играла выше всяких похвал, да еще и обидное падение в третьем гейме полностью выбило из колеи. В сумме все эти факторы и вылились в итоговый результат. Только вдумайтесь, после падения Элина смогла выиграть всего один розыгрыш до конца сета, то есть две своих подачи подряд было отданы под ноль. Но стоит отдать должное и Касаткиной, она ни на секунду не расслабилась и грамотно довела сет до победы.



В начале второй партии россиянка стала играть немного хуже и сразу же проиграла подачу. Элина повела 2:0, но вскоре счет сравнялся. Украинка никак не могла нащупать нити игры, старалась играть мощнее, но у нее не всегда получалось. Возможно, это стало результатом того, что она за последнее время солидно «подсушилась». На некоторое время показалось, что результат матча зависел больше от Касаткиной. В моменты, когда она играла на максимум и у нее проходили все линии, шансов у Свитолиной не просматривалось. Но главное преимущество украинки в том, что она умеет ждать и терпеть, как только появлялся шанс, она его реализовывала. Именно это зачастую и ломает ее соперниц психологически. Со счета 2:3 украинка взяла 4 гейма и сравняла счет в матче.



В третьем сете все началось с чистого листа. Свитолина легко защитила первую подачу, а во втором гейме развернулась настоящая битва. Касаткина понимала, что отпустить Элину на старте чревато очень неприятными последствиями. Россиянке удалось сравнять счет и заработать брейкпоинт на подаче украинке. В самый ответственный момент за Дарью сыграл трос, который перевел удар Свитолиной в аут. А дальше пошло самое интересное: россиянка проиграла подачу под ноль, а Свитолина фантастически отыграла 5 гейм. Это привело к тому, что 21-летняя Касаткина полностью потеряла веру в свои силы. Именно об этом и говорил ей тренер, но было уже поздно. Свитолина мертвой хваткой вцепилась в этот матч и не отпустила до самого конца. Особенно показательным стал розыгрыш во время третьего матчбола.



Отметим, что украинка переиграла россиянку в четвертый раз в карьере, но этот матч точно стал самым сложным из всех.



Очень жаль тех болельщиков, которые выключили трансляцию после первого сета. Это женский теннис, здесь бывает и не такое.



В следующем раунде Элина сыграет против победительницы матча Саккари – Кербер.